Bauhaus çalışma saatleri 2021: Bauhaus saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Açılış ve kapanış saatleri

Ev geliştirme ve aletleri gibi ürünlerde en çok tercih edilen marketler arasında bulunan Bauhas, ülkemizde de faaliyet gösteriyor. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere pek çok ilimizde faaliyet gösteren Bauhaus, Avrupa'da da oldukça popüler marketler zinciri arasında yer alıyor. Peki, Bauhaus çalışma saatleri neler? Bauhaus saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte detaylar
Merkez binası İstanbul Ataşehir'de bulunan Bauhaus'ın çalışma saatleri dini bayramlar hariç değişkenlik göstermiyor. Bauhaus Yapı Market sabah saat 10.00 ile akşam 22.00 arasında hizmet veriyor.
Sadece dini bayramların birinci günü kapalı olan market, bayramların ikinci gününde ise sabah saat 10.00 ile akşam saat 20.00 arasında hizmet veriyor.
0850 211 98 53 numarasından Bauhaus müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz…
Bauhaus İstanbul'da nerelerde var?
Bauhaus İstanbul'un birkaç ilçesinde var olan bir yapı markettir. İşte İstanbul'daki Bauhaus adresleri;
İstanbul Bayrampaşa
Telefon numarası: +90 212 640 71 41
Adres: Altıntepsi Mahallesi İstanbul Büyük Otogar Karşısı 34150
İstanbul Beylikdüzü
Telefon numarası: +90 212 852 47 75
Adres: Haramidere Mah. 7.Cadde No:2
İstanbul Bakırköy
Telefon numarası: +90 212 414 95 00
Adres: Osmaniye Mah. Ekrem Kurt Blv. Marmara Forum AVM. B Blok
İstanbul Kâğıthane
Telefon numarası: +90 212 312 07 00
Adres: Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22/A
Bauhaus Ankara'da nerelerde var?
Ankara Söğütözü
Telefon numarası: +90 312 295 68 00
Adres: Cepa Alışveriş Merkezi Eskişehir Yolu 7.km
Ankara Etlik
Telefon numarası: +90 312 567 67 00
Adres: Forum Alışveriş Merkezi Yozgat Bulvarı No:99 Ovacık Mevki
Ankara Yenimahalle
Telefon numarası: +90 312 592 89 00
Adres: Podium AVM. Bağdat Cad. No:60/A Macunköy