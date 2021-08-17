Bensu Narlı cinayetinde flaş gelişme

Muğla'da 23 yaşındaki Bensu Narlı'nın öldürülmesiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Milas ilçesinde önceki akşam meydana gelen olayda, anne-babası ayrı olan ve Güllük'te babası ile birlikte yaşayan Bensu Narlı Burgaz Mahallesi'ndeki annesi Sevilay Uzun'u ziyarete gitti. İddiaya göre bir süredir Bensu'ya aşık olan ve Bensu'nun kuzeni Dilara Besler'in eski kocası olduğu belirtilen Serhat Kantaş, takıntılı bir şekilde aşık oduğu genç kızı takip etti.

BENSU EVE GİRER GİRMEZ ZİL ÇALDI

Takip edildiğinden habersiz annesinin evine giren Bensu, zil çalınca kapıyı açtı. Serhat Kantaş, kendisine kapıyı açan Bensu'yu göğsünden vurdu. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Kantaş kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, bir kargo firmasında çalışan ve madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kantaş'ı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde, kız arkadaşını tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli ile ona yardımda bulunduğu iddia edilen zanlı tutuklandı.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Olayla ilgili ilk duruşma Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar Serhat Kantaş ile E.D., Bensu Narlı'nın ailesi, taraf avukatları, Muğla Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri katıldı. Duruşmada 2 tanık dinlendi. Bensu'yu tasarlayarak öldürmediğini ifade eden Serhat Kantaş, konuşmaya gittiğinde tüfeği kapının yan tarafına sakladığını ve Bensu'yu su almaya gönderdiğinde sakladığı tüfeği hazır edip geri döndüğünde ateş ettiği kabul etti. Diğer sanık ise üzerine atılı suçlamaları reddetti. Şu an cezaevinde olan başka bir tanığın ise haftaya SEGBİS yoluyla dinleneceği bildirildi. Duruşmada 2 sanığın tutukluluğunun devamına karar verilirken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için dava 25 Ağustos tarihine ertelendi.

"AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLMESİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"

Narlı ailesinin avukatı Müge Kızılırmak Türk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları dile getirdi: "Bensu Can Narlı dosyasının bugün ilk celsesi görüldü, 2 tanık dinlendi. Sanıkların beyanları alındı. Pek çok kadın cinayeti davasında artık alıştığımız gibi savunmanın kutsallığına yakışmayacak çirkin iftiralar, yakıştırmalar yapıldı. Ama dosyadaki somut deliller o kadar çok ki olması gereken hukuki yargılamada bu tür somut beyanların hiçbir önemi olmamalı. Dolayısıyla buna güvenerek bir sonraki celse tasarlamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini öngörüyoruz. Çabalarımız beyanlarımız bu yönde olacak. Tanıklardan bir kişi cezaevinde olduğu için dinlenmedi. Karşı tarafın ismini bildirdiği tanıklardan birisi. Onun ifadesi alınacak ve sonrasında karar verilmesini bekliyoruz. Dava 25 Ağustos'a ertelendi. Henüz esas hakkında mütalaa açıklanmadı. Önümüzdeki hafta duruşmada esas hakkında mütalaaya binaen karar verilir diye öngörüyoruz."

"CANIMIZ YANDI"

Bensu Narlı'nın amcası Sabahattin Narlı, kadın cinayetlerinin son bulmasını dileyerek, "Canımız yandı, ciğerimiz yandı. Böyle şeyler artık son bulsun istiyoruz. Hiç kimsenin canı yanmasın. Çok üzgünüz ama adaletin yerini bulacağına inanıyoruz. İnşallah adalet yerini bulur." şeklinde konuştu.

"RÜYALARIMIZDA BİZİMLE BERABER"

Bensu'nun fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmayan yengesi Kübra Narlı da "5 ay oldu. Her gün beraberiz zaten. Rüyalarımızda bizimle beraber. Zaten her geldiğinde bizde 2-3 ay kalıyordu. Çok zor. Evladımızdı zaten. Hiçbir şekilde geri gelmeyecek ama inşallah adalet yerini bulur. En azından o yattığı yerde rahat edecek. Bu tür olaylar bir daha yaşanmasın." diye kaydetti.