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Giriş Tarihi: 17.8.2021 15:20

Beton bariyeri yıkıp, karşı şeride geçti

ABBAS ÇAKAR
Beton bariyeri yıkıp, karşı şeride geçti

D-100 Karayolu İzmit İlçesi Şirintepe mevkiisinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan tır, yolun ortasında bulunan beton bariyeri yıkarak karşı şeride geçti.

D-100 Karayolu üzeri, İzmit İlçesi Şirintepe mevkiisinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, N.A idaresindeki tır, sürücüsünün iddialara göre önüne kıran bir araca çarpmamak için yapmış olduğu manevra sonucu kontrolden çıktı. İzmit'ten Derince istikametine gitmekte olan tır, daha sonra yol ortasında bulunan beton bariyere çarptı. Bariyeri yıkan tırın kupa kısmı karşı şeride geçti. Şans eseri kaza esnasında karşı şeritten bir başka aracın gelmiyor olması olası bir facianın yaşanmasını da engelledi. Herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı kazada, tırın dorse ve kupasının yoldan kaldırılması sonrası onarım çalışmalarına başlandı.

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Beton bariyeri yıkıp, karşı şeride geçti
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