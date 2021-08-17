Bir günde iki kavga: 2 ölü, 1 yaralı

Olayın ilki, Amasya merkeze bağlı Aksalur köyünde gece geç saatlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyün çıkışında Yeşilırmak'ın kıyısında silahla başından vurulmuş biri bulundu. Ceseti bulunan kişinin 27 yaşındaki Muhammed Burhan olduğu belirlendi.Cenaze, yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Amasya'da bir köyde de arazide çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Meşeliçiftliği köyünde karşılaşan ve daha önce aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunduğu öne sürülen Mustafa Akıntürk (25) ile Cihan Aktaş (20) tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Akıntürk ve Aktaş birbirine silahla ateş açtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, Akıntürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Aktaş ambulansla Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Akıntürk'ün cenazesi yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.