Burgazada’ya nasıl gidilir? Burgazada vapur seferleri ve saatleri?

Burgazada'da tarihi dokusu olan evlerle, doğa harikası çiçekli rengarenk sokaklarıyla adından söz eder. Prens Adaları olarak anılan Burgazada, Heybeliada ve Büyükada arasında en büyük olandır. Çam ormanları, sahilleri, ahşap köşkleri insanlar için bir terapi yöntemi olmuştur.

BURGAZADA NEREDE?

Burgazada, İstanbul içerisinde bulunan prens adalar olarak adlandırılan 9 adaların içerisinde yer alır. Kınalıada ve Heybeliada arasında yer alan Burgazada ülkemizin en değerli miraslarından biri olmuştur.

BURGAZADA'YA NASIL GİDİLİR

Türkiye'nin önemli kültür mirasları arasında yer Burgazada da yerli halk motorlu taşıtları kullanmaz. Ada sakinleri ulaşımlarını faytonlar ve bisikletler ile sağlarlar. Marmara denizinin kalbinde yer alan Burgazada, ulaşımının kolaylığıyla sıklıkla tercih edilen mekanlardan biri olmuştur. Ulaşımı deniz yolu ile sağlanan Burgazada, vapur seferleri ile kolaylıkla gidilebilir. Belirlenen vapur saatlerinde İstanbul Bostancı, Eminönü ve Kadıköy vapur iskelesinden vapurlar ile Burgazada'ya ulaşımı sağlanabilir.

BURGAZADA VAPUR SEFERLERİ VE SAATLERİ

Burgazada'yı tercih etmek isteyen kişilerin sıklıkla sorduğu Burgazada vapur seferleri ve saatleri, Burgazada vapuru nereden kalkıyor? Soruları çoğalmaya başladı. Bizler yazımızda hepsini sizler için derledik.

Kadıköy 'den kalkan vapurlar için hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün seferler düzenlenir. Kadıköy'den kalkan vapurlar için Hafta içi her gün sabah saat 07:10 akşam saat 23:55' e kadar sefer saatleri mevcuttur. Hafta sonu ise cumartesi günleri 07:10 saatleri ve 23:55' e kadar olan seferler devam ederken Pazar günü 07:55 ve 23:55 saatleri arasındadır.

KADIKÖY BURGAZADA ARASI NE KADAR SÜRER

Kadıköy'den Burgazada'ya gitmek isteyen kişilerin yaklaşık olarak adaya varacakları süre 40 dakikadır.

HEYBELİADA'DAN BURGAZADA'YA NASIL GİDİLİR

Yaz dönemi içerisinde sadece hafta sonları düzenlenen Mavi Marmara ile Heybeliada'ya 1 saat 30 dakik da ulaşılır. Heybeliada'ya vardıktan sonra oradan Burgazada'ya geçmek isteyen kişiler yaklaşık olarak 15 dakika içerisinde ulaşım sağlar.

EMİNÖNÜ BURGAZADA VAPURU

Eminönü'nden Burgazada'ya ulaşmak isteyen kişiler için hafta içi ve hafta sonu vapur seferleri mevcuttur. Hafta içi akşam saat 19:05 ve 20:15 saatleri arasında vapurlar kalkar. Hafta sonları da 19:05 ile 20:15 saatleri arasına vapurlar seferleri mevcuttur.

BURGAZADA BOSTANCI ŞEHİR HATLAR

Burgazada'ya Bostancı'dan ulaşmak isteyen kişilerin merak ettikleri sefer saatlerini sizler için yazımızda topladık. Hafta içi ve hafta sonu her saat aralığında seferleri olan Bostancı- Burgazada yolculuğunun en kolay yoludur. Bostancı'dan Burgazada'ya gitmek isteyen kişiler hafta içi sabah saat 07:05 ten başlayan vapur seferleri akşam saat 23:30' a kadar devam eder. Hafta sonları da 07:05'te başlayıp 23:30' a kadar seferlerini devam ettirir. Bostancı'dan Burgazada'ya yaklaşık olarak 50 dakika içerisinde ulaşım sağlanabilir.