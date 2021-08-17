Burger King çalışma saatleri 2021: Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Burger King çalışma saatleri 2021 birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Küresel çapta milyonlarca müşterisi bulunan fast food zinciri hamburger, kola, patates gibi yiyecekleriyle müşterilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Çalışma saatleri AVM'lerin içinde ve AVM'lerin dışında olmak üzere farklılık gösteren Burger King saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Öğle arası, açılış ve kapanış saatleri ile Burger King çalışma saatleri 2021
Burger King çalışma saatleri bu mağazalara gidecek olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Türkiye'de ilk Burger King restoranını İstanbul'un Etiler şubesinde açan dev fast food zincirinin açılış kapanış saatleri AVM'lerde ve bireysel mağazalarda farklılık gösteriyor. AVM'lerde Burger King şubeleri hafta içi ve hafta sonu her gün sabah 10:00 da açılıp, akşam 20:00 kapanış yapıyor. Avm dışında olan bireysel mağazalar ise açılış kapanış saati değişkenlik gösteriyor.
Türkiye'de birden çok şubesi bulunan restorantta her gün binlerce müşteri ağırlanıyor. Burger King çalışma saatleri ise, fast food sevenler tarafından merak ediliyor. Kısa sürede restoran zincirlerinin halkalarını çoğaltarak, vazgeçilmez lezzetlerin adresi olan Burger King AVM içindeki şubeleri, sabah 10:00'da mesaiye başlar ve akşam kapanış saati olan 20:00'a kadar çalışmaya devam ediyor.
Tüm resmi tatillerde Burger King hizmet sağlamaktadır.