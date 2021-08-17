Cani itiraz etti, mahkeme geçit vermedi! "Cezayı indirim nedeni yok" kararı

Ukrayna'da tıp fakültesinde okuyan 20 yaşındaki Buket Yıldız ile 22 yaşındaki Zeynep Hüsünbeyi 2018 yılının son günü, yılbaşı gecesi evlerinde vahşice katledildi. Katil zanlısı Yıldız'ın eski erkek arkadaşı Hüsnü Can Çökmez'di. Ukrayna'dan kaçan Çökmez, İstanbul'da yakalandı.

Yargılandığı davada "pişmanlığımı göstermek zorunda değilim" dedi ve eski sevgilisi Buket Yıldız'ı "tasarlayarak öldürme" ile arkadaşı Zeynep Hüsünbeyi'ni "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme ayrıca olaya hırsızlık süsü vermek için eve zorla girip genç kızların eşyalarını çalan Çökmez'e "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan da 2 bin lira adli para cezası kararı çıktı.

"BENİMLE BİRLİKTE OLMAK MI ÖLMEK Mİ"

Yargılamayı yürüten İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi verdiği cezada Hüsnü Can Çökmez'in suça meyilli olduğu gerekçesiyle indirim uygulamadı. Çarpıcı cümlelerle de verdiği cezanın gerekçesini açıkladı. O gerekçelerde, ayrılmalarına rağmen Hüsnü Can Çökmez'in Buket Yıldız'ı barışmaya ikna etmeye çalıştığı anlatıldı. Çökmez'in, "benimle birlikte olmayı mı ölmeyi mi tercih edersin" dediğini korkunç cümleler de kararda yer aldı. Bu korkunç soruya genç kızın "seninle birlikte olmaktansa ölmeyi tercih ederim" diye yanıt verdiği de aktarıldı.

KARAR İTİRAZ DA ETTİ

Gerekçeli kararda dikkat çeken bir diğer nokta ise bu diyalogların ardından cinayetin işlenmesiydi. Mahkeme sanığın genç kıza seçenek sunduğunu ama aslında o eve de öldürmeye karar vererek gittiğini belirtti. Vahşice işlenen cinayetlerle ilgili verilen 2 müebbet, 10 yıl 6 aylık hapis ve 2 bin lira adli para cezası kararının ardından Çökmez karara itiraz etti.

"İNDİRİM NEDENİ YOK, KARAR İSABETLİ"

Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi yerel mahkemenin kararını inceledikten sonra hükmünü verdi. Cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri bulunmadığını kaydeden daire, kurulan hükümde isabetsizlik olmadığını vurguladı. Hüsnü Can Çökmez'e verilen cezaları onadı. "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından verilen hapis cezaları kesinleşirken cinayet ve hırsızlık suçlarından verilen hükümde söz Yargıtay'da.