Cani itiraz etti, mahkeme ‘İndirim nedeni yok’ dedi

UKRAYNA'DA tıp okuyan Buket Yıldız
(20) ile Zeynep Hüsünbeyi
'ni (22) 2018 yılbaşı gecesi katleden Hüsnü Can Çökmez
'in davasında üst mahkeme kararını verdi. 2 ağırlaştırılmış müebbet, 10 yıl 6 ay hapis cezası ve 2 bin lira adli para cezasına itiraz eden Çökmez'in dosyasını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi inceledi. Mahkeme "Cezayı azaltıcı haksız tahrik ve takdiri indirim nedenleri bulunmuyor" dedi. "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet" suçlarından verilen cezalar kesinleşirken cinayet ve hırsızlık cezalarında ise son söz Yargıtay'da.