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Giriş Tarihi: 17.8.2021 07:24 Son Güncelleme: 17.8.2021 07:24

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı

Devreden büyük ikramiyenin 197 milyon TL’yi aştığı çekiliş için nefesler tutulurken milyonlarca vatandaş Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için bekleyişe geçti. Milli Piyango Bilet Sorgulama ekranı araştırmaları tüm hızıyla sürüyor. Bu noktada vatandaşlar “Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?” sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere üç gün düzenlenen çekilişin 21.30’da gerçekleşeceği biliniyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte MPİ bilet sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gözler MPİ'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Binlerce şans oyunu sever dev ikramiyenin sahibi olma hayali kurarken gerek bayi gerekse online sistem üzerinden biletlerini doldurdu. Akşam saatleriyle beraber "Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

16 AĞUSTOS ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'nun bu akşamki çekilişi saat 21.30'da www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

NASIL OYNANIR?

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun sizler için geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

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Sayısal Loto sonuçları açıklandı! İşte 16 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı
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