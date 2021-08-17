Cimilli İbo hayatını kaybetti

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo olarak bilinen İbrahim Özer
, 49 yaşında İstanbul
'da böbrek yetmezliği sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özer'in vefatının ardından sevenleri yasa boğuldu ve sosyal medyada başsağlığı mesajları yayınlandı. Cimilli İbo'nun geçtiğimiz yıl koronavirüs geçirdiği ve hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Sanatçı için vefatından bir gün önce sosyal medya üzerinden kan arandı. Cimilli İbo'nun cenazesi bugün öğle namazında Rize
'nin İkizdere
ilçesine bağlı Cimil köyünde toprağa verilecek.