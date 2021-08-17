Son dakika haberleri... Geçtiğimiz haftalarda yoğun bakıma kaldırılan Cimilli İbo'dan üzücü haber geldi. Edinilen bilgiye göre, Rizeli ünlü sanatçı Cimilli İbo (İbrahim Özer), İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Cimilli İbo'nun vefat haberini Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinden de tanınan ünlü oyuncu Zafer Kalfa açıkladı.

CİMİLLİ İBO HAYATINI KAYBETTİ!

49 yaşında hayatını kaybeden sevilen sanatçı Cimilli İbo'nun cenazesi yarın Rize İkizdere Cimil'de defnedilecek. Cimilli İbo'nun vefat haberinin ardından sanatçının ölüm sebebi başta olmak üzere birçok bilgi de merak konusu oldu. Öyle ki, Cimilli İbo kimdir ve neden öldü sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı.