Cimilli İbo memleketinde son yolculuğuna uğurlandı

"SON SAHNEMİZ BU"

Onay Şahin ise, "Sanatçı aslında riske girerek çalıyor, söylüyor, eğlendiriyor, kendi ahiretini de riske atıyor. Buna karşılık bir dua sevenlerinden, dostlarından bulamadığı zaman işte asıl vefasızlık orada. Faniyiz, son sahnemiz de buydu. Bugün Cimilli İbo'yu burada uğurladık. İyi bir dostumdu. Çok hastalıkları vardı, onlara sabretti, isyan etmedi. Sabırla insanlara hep moral vermeye çalıştı. Dolayısıyla hastalığına sabredene de Allah karşılığını verecektir. Bugün onun için dua ettik. Biz öldükten sonra bizleri türkülerimizle değil de Kur-an ile dualarla ansınlar. Biliyoruz ki o türkülerin öbür tarafa bir faydası yok. Bunlar birbirimize dünyayı hoş etmek için, birbirimize dünyayı zindan etmemek için güzellikler. Cimilli İbo'nun kötü bir insan olduğuna ben inanmıyorum. Meslektaşları arasında bir polemik olup olmadığından da emin değilim ama ben biraz da pandemiye, günümüz şartlarına bağlıyorum. Öbür türlü birşeyi aklıma getirmek istemiyorum. Cimilli İbo herkesin sevdiği, saydığı, muhabbet duyduğu bir insandı. Cenazesine gelemeyenler de evinden duasını yapıyordur. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." şeklinde konuştu.