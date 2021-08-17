Depremin 22.yıldönümünde gerçeği aratmayan tatbikat





"OLASI BİR AFETE HAZIR OLMALIYIZ"

Afete her zaman hazırlıklı olunmasını gerektiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın; "Kocaeli 1999 yılında asrın felaketini yaşamış bir şehir. Yaralarımızı sardık. Ardından yaşanan tüm felaket bölgelerine yardım elimizi uzattık. İzmir depreminde ekiplerimiz hemen harekete geçti. Çalışmalarımızı nasıl daha aktif hale getirebiliriz konusunu tartıştık. Bunun için iki adet tırı bünyemize kattık. İki tır acil durumda mobil bir afet aracına çevrildi. Geçtiğimiz günlerde hizmete aldığımız A Takımımız da bir afet durumunda acil durum ekibi. Bu ve buna benzer çalışmalarımız devam edecek. İtfaiye ekiplerimizi de güçlendiriyoruz. 40 gönüllü itfaiyecimizi bünyemize kattık. Alet ve araç sayımızı arttırıyoruz. Afet olduğunda hazır olmak durumundayız. Geçtiğimiz günlerde yaşanan afetlerde hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Krizleri yönetmekten önce, krizlere hazır olmak zorundayız. Bu bilinçle çalışıyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz tatbikat bunun göstergesidir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmanın ardından Başkan Büyükakın'ın tatbikat bölgesinde kurulan sahra çadırı, mobil afet tırlarını ve diğer çadırları gezdi.



MOBİL AFET TIRLARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Olası Afetlerle Mücadele ve Tahliye Tatbikatı" ardından "Mobil Afet Tırları" tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediyesinin kısa bir süre önce Antikkapı AŞ'nin bünyesine kattığı mobil afet tırları yemek ve ekmek aracından oluşuyor. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç afet durumunda 2 saate 4000 bin kişilik çorba ve 1500 kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor. Aracın çalışma alanı otomatik olarak genişleme özelliğine sahip. Arka dorsesinde ise gıda maddeleri için depolama alanı, soğuk hava deposu ve personel için 5 yatak bulunuyor.