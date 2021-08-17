Depremin izleri siliniyor

1999 depreminin üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen hala yaraların tam anlamı ile sarılmadığı Kocaeli
'de depremin izlerinin silinmesinin önüne geçen hasarlı binalar için ilk kez kapsamlı bir çalışma yapıldı. 2020 yılının sonunda Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın
, hasarlı binaların yıkımı için 50 milyon lira bütçe ayırdıklarını söyledi. Bu açıklamanın ardından binaların dönüşümü, yıkımı ve matematiksel hesaplamaları için ihale yapıldı. 3 Mart'a yapılan ihalenin ardından proje Temmuz ayında tamamlandı.
TEK TEK İNCELENDİ
Yapılan çalışmada 1393 hasarlı bina tek tek ele alındı. Yapılan çalışmada 1393 binanın 20'sinin ağır hasarlı, 153'ünün metruk, 34'ünün kamu, 2'sinin mülkiyetsiz, 21'nin orman alanında, 11'nin ise tescil harici, 264'ü ise boş ikamet edilmeyen binalar olduğu tespit edildi. Bu tespitte ağır hasarlı, metruk, mülkiyetsiz, orman, tescil harici olan toplam 207 bina yıkılacak. Kamu binaları ise ait olan kurum tarafından yıkılacak. 264 boş bina için ise hak sahiplerine tebligat gönderildi. Bu binalar dönüştürülmezse Büyükşehir bu binaları da yıkacak. Büyükşehir Belediyesi kendiliğinden dönüşüm imkanı olmayan 277 bina için de çalışma yaptı. Bu çalışmada kentsel gelişim ve dönüşüm bölgelerinde TOKİ
eliyle yapılan binalar ya da yeni bir rezerv alan oluşturularak burada yeni binalar yapılarak bu binaların yıkılmasını öngördü. Büyükşehir yapılan çalışma sonucunda her bina için çıkartılan bilimsel verileri hak sahiplerine göndererek kendiliğinden dönüşüm yapacakların dönüşe başlamalarını istedi. Kamulaştırılarak yıkılacaklar ise hak sahipleri ile görüşülecek.
İSTANBUL DEPREMİNDE SON ÇEYREĞE GİRDİK
İSTANBUL
Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Altan, "1999 depreminden sonra, '30 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz' deniyordu, üzerinden 22 yıl geçti. Yani İstanbul depreminde son çeyreğe girdik. 8 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 64'tür. Ama hâlâ yapılarımız sağlam değil. İstanbul'un yapı stoku S.O.S. veriyor, çürük" dedi.
7-7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE...
1 milyona yakın binanın etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Altan, "İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar'da meydana gelirse 7, Silivri'de ise 7-7.5 büyüklüğünde bekliyoruz. 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.