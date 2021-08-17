Depremin yıldönümünde İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi

Olası İstanbul Depremi'ne dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak adına 17 Ağustos depreminin 22.yıl dönümünde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler hemen olay yerine giderek enkaz altında kalan yaralıları çıkardı. Gerçeği aratmayan arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında mahsur kalanlar büyük bir titizle çıkarılarak sahra hastanesi olarak planlanan Vodafone Park Stadyumu önüne getirildi. Burada afetzedelere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Ekipler daha sonra Dolmabahçe'ye geçerek burada yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Akpolat, "Depreme hazırlık için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Bu müdürlük kenti depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ı depreme dayanıklı hale getireceğiz. Yapıların güçlendirilmesi, yenilmesi süreciyle birlikte hakkımızı da sürekli bilgilendiriyor ve uyarıyoruz. Bu çabamızı sürekli bir biçimde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Toplumsal Afet Platformu Koordinatörü Rezzak El Elazat ise koordinasyonun önemine değinerek; "Burada sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyelerimizle iç içe olan ve birçok unsur hep birlikte afet üretim merkezi oluşturduk. Alanda, ihbar neticesinde beklenen İstanbul depremini simüle ettik. Burada enkazdaki yaralılara, afetzedelere ulaşıldı. Beşiktaş Belediyemizin, itfaiyemizin ve AKOM'un destekleriyle afetzedeler kurtarıldı. Kurtarılma sonrası afet üretim merkezimizden gerekli sağlık organizasyonu yapıldı." ifadelerini kullandı.