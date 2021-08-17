Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Depremin yıldönümünde İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi
Giriş Tarihi: 17.8.2021 18:56

Depremin yıldönümünde İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Depremin yıldönümünde İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi

Yaşan büyük depremin 22.yıldönümü nedeniyle İstanbul’da depreme hazırlık ve hatırlatma amacıyla Toplumsal Afet Platformu, AKOM, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı, Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü, Beşiktaş Belediyesi, BJK ve İZEV iş birliğiyle olası İstanbul Depremi için geniş kapsamlı bir tatbikat gerçekleştirildi.  Gerçekleştirilen tatbikatta afetzedeler, ekipler tarafından enkazdan çıkarılarak acil müdahaleleri yapıldı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 17 Ağustos depreminin 22.yıl dönümünde kaybettiğimiz bütün yurttaşları anarken, ülke olarak depreme hazırlık için seferber olunması gerektiğini vurguladı.

Olası İstanbul Depremi'ne dikkat çekmek ve toplumsal bilinci artırmak adına 17 Ağustos depreminin 22.yıl dönümünde Beşiktaş'ta gerçekleştirilen tatbikatta, ekipler hemen olay yerine giderek enkaz altında kalan yaralıları çıkardı. Gerçeği aratmayan arama kurtarma çalışmalarında, enkaz altında mahsur kalanlar büyük bir titizle çıkarılarak sahra hastanesi olarak planlanan Vodafone Park Stadyumu önüne getirildi. Burada afetzedelere sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldı. Ekipler daha sonra Dolmabahçe'ye geçerek burada yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Akpolat, "Depreme hazırlık için Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurduk. Bu müdürlük kenti depreme dayanıklı hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ı depreme dayanıklı hale getireceğiz. Yapıların güçlendirilmesi, yenilmesi süreciyle birlikte hakkımızı da sürekli bilgilendiriyor ve uyarıyoruz. Bu çabamızı sürekli bir biçimde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

Toplumsal Afet Platformu Koordinatörü Rezzak El Elazat ise koordinasyonun önemine değinerek; "Burada sivil toplum kuruluşları, kamu kurumları, belediyelerimizle iç içe olan ve birçok unsur hep birlikte afet üretim merkezi oluşturduk. Alanda, ihbar neticesinde beklenen İstanbul depremini simüle ettik. Burada enkazdaki yaralılara, afetzedelere ulaşıldı. Beşiktaş Belediyemizin, itfaiyemizin ve AKOM'un destekleriyle afetzedeler kurtarıldı. Kurtarılma sonrası afet üretim merkezimizden gerekli sağlık organizasyonu yapıldı." ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Depremin yıldönümünde İstanbul depremine karşı tatbikat gerçekleştirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA