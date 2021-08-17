"Derneğimiz 75 bini aşkın gönüllü ile hızla büyüyor"

2017 yılı Temmuz ayında resmen kurulan derneğin 55 ilde 75 bini aşkın gönüllü üye sayısı ile hızla büyüdüğünü belirten Saadet Özkan, "Toplamda gönüllü bin 517 avukat, 4 bin 211 öğretmen, 2 bin 195 ruh sağlığı uzmanının yanı sıra yüzlerce, çocuk gelişimci, iletişimci ile pek çok proje ve faaliyet gerçekleştirdik. UCİM'in 2021 itibariyle www.ucim.org.tr resmi web sayfası üzerinden ve acil ihbar hattından toplam 1560 ihbar alındı; gönüllü ruh sağlığı uzmanlarımız ile aktif olarak 150 çocuğumuza 1348 seans danışmanlık hizmeti sunuldu ve güncel olarak yönlendirilmiş, sürecine devam eden çocuklar bulunuyor. Öte yandan gönüllü avukatlarımız ile aktif olarak 137 dava takip ediliyor, 132 davaya ise gözlemci sıfatıyla katıldık ve şu ana kadar toplam 528 celseye katılım sağladık aktif bir şekilde çocuklarımızın yanındayız. Yukarıdaki bilgiler ışığında UCİM Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği, akademisyenlerden oluşan bilim kurulu ile on-line ve yüzyüze düzenlediği yüzlerce seminer, sempozyum, çalıştay,konferans, okul- öğretmen-veli- çocuk eğitimleri ile bugüne kadar milyonlarca kişiye farkındalık kazandırmış, çocuklara haklarını anlatmıştır ve anlatmaya devam edecektir" dedi.

TÜM HESAPLARIMIZ KAPIMIZ BİZİ MERAK EDEN HERKESE AÇIK

Saadet Özkan, derneğin her sene beyannamelerini ve mali tablolarını Valiliğe sunduklarını, 'kamu yararına çalışan dernek' statüsü almak için yaptıkları başvuru sürecinin devam etmekte olduğunu belirtti. Özkan ayrıca, şeffaflık ve hesap verebilirliği kriter alan ve gerekli tüm araştırmaları yaptıktan sonra STK'larla bağışçıları güvenilir bir ortamda buluşturan 'Açık Açık' platformu üyesi olduklarını belirtti. Dernek kurucusu Özkan, şeffaflığı ve objektifliği Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Birliği Başkanlığı teminatında olan ve titiz incelemeler sonucu kabul edilen Avrupa Birliği projeleri, Etkiniz dava izleme projeleri almaya hak kazandıklarını ifade ederken, kuruluşlarından bu yana tüm harcama kalemlerini, faaliyet raporlarını, Valilik/Bakanlık denetleme raporlarını bu toplantı ile kamuoyunun bilgisine de sunuyoruz" dedi.

7 GÜN 24 SAAT İNCELENİYOR

UCİM hakkında merak edilen tüm soruların web sitelerinde ve sosyal medya hesaplarında mevcut olduğunu, soru ve görüşler için de telefon ve mail adresinin ya da yüz yüze görüşme için merkezlerinin herkese açık olduğunu ifade eden UCİM Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan; ayrıca UCİM'e yapılan ihbarların 7 gün 24 saat, ihbar hattı sorumlusu 31 avukat tarafından titizlikle incelendiğini, inceleme sonucu devletin ilgili kurumlarına gerekli bildirimlerin yapıldığını ve süreçlerin sonuna kadar takip edildiğini, mücadelelerine maddi/manevi destek olan kişiler sayesinde çocuk istismarı ile mücadele alanında istismar mağduru çocukların cesaretlenmesi, hukuk ve rehabilitasyon desteğine erişimleri açısından önemli bir mesafe kat edildiğini vurguladı.



11 ÖNLEME MERKEZİ AÇILDI



Kuruldukları 2017 yılından bu yana yapılan bağışları ve harcama kalemlerini basın mensupları ile paylaşan Ceylan, UCİM'in özellikle 23.04.2021 tarihinde UCİM gönüllüsü ve sözcüsü, sanatçı Uraz Kaygılaroğlu önderliğinde gerçekleştirilen ve bir çok ünlünün destek verdiği, Valilik ve Bakanlık izinli 23 Nisan Kampanyası'nda 1.170.000.000 TL ile en büyük bağışın toplandığı, bu bağışlar ile de 11 ilde Önleme Merkezi açtıklarını ifade etti. Bu bağış kampanyasında sadece Türkiye'den değil ünlü isimlerin yurtdışı hayranlarından da Euro ve Dolar hesaplarına bağış yapıldığını iletti. Ceylan, derneğe gelen bağış bedelleri ve giderlerinin 2017 yılı gelirinin 18.337 TL giderinin 14.615 TL, 2018 yılı gelirinin 246.522 TL giderinin 220.584 TL, 2019 yılı gelirinin 361.377 TL giderinin 301.154 TL, 2020 yılı gelirinin 978.872 TL giderinin 704.189 TL ve 2021 yılı gelirinin 3.432. 237 TL giderinin 2.151.569 TL olduğunu; güncel olarak ise bankalarda 1.734.410 TL mevduatları bulunduğunu beyan etti.

UCİM GÜCÜ İLE TÜM ÇOCUKLARIN SESİ OLACAKTIR

Dernek Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan; ilk yıllarda çoğunlukla kendi imkanları ile Derneği ayakta tuttuklarını, üyelerden hiç aidat almayan bir dernek olduklarını, daha sonra mücadelelerine inanan, bu mücadeleye destek olmak isteyen değerli bağışçıları sayesinde Derneğe bağış gelmeye başladığını ifade etti. Kamuoyu ve duyarlı isimlerin desteği ile faaliyetlerinin hızlandığını aktaran Ceylan, hazırlanan projeler ile Avruğa Birliği hibesi almaya hak kazandıklarını,hatta şu an yürütülen "Güçlü UCİM Güçlü Çocuklar" isimli projelerinin de bakanlık tarafından birinci seçildiğini, bu sayede de eğitici eğitimleri, seminerler, çocuk hakları izleme ve raporlama çalışmaları yürüteceklerini belirtti. Türkiye'nin en aktif, çalışkan ve şeffaf sivil toplum kuruluşlarından biri olma yolunda var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden UCİM ekibi, bugüne kadar olduğu gibi önümüzdeki dönemde de çocuk istismarına ve ihmaline ilişkin önleme ve destek faaliyetlerine son hızla devam edeceklerini aktardılar.