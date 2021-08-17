Dışişleri Bakanlığı, Zarifa Ghafari için harekete geçti

Afganistan'ın ilk kadın belediye başkanı olan Zarifa Ghafari, Taliban'ın başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından hayatının tehlike altında olduğunu duyurdu. Ghafari'nin açıklamaları tüm dünyada ses getirdi. Afganistan'da kasımları kurtulması için sosyal medyada destek hareketi başladı. Türk Dışişleri Bakanlığı, "Oturdum ve gelmelerini bekliyorum. Ben ve ailem için yardım edecek kimse yok. Benim gibi insanların peşine düşecek ve beni öldürecekler. Ailemi bırakamam. Zaten nereye giderim ki?" diyen Ghafari'yle ilk teması kurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirilen Ghafari için, Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'ye getirilebilmesi için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

ERDOĞAN ÇALIŞMALARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORDU

Öte yandan Ghafari'nin 11 Aralık 2019 yılında AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı'nca düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Şûrası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldiği ortaya çıktı. Emine Erdoğan, Ghafari'yle o dönem Afganistan'daki kadın haklarına yönelik gelişmelerle ilgili sohbette bulunurken, güçlü duruşundan çok etkilendiğini ve çalışmalarını da yakından takip ettiğini söylemişti.

"TÜRK KADINLARI ÇOK ŞANSLI"

O dönem Şura'yı düzenleyen AK Parti Kadın Kolları Başkanı olan Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, Ghafari'yle ilgili SABAH'a konuştu. Organizasyona 20'ye yakın ülkeden yerel yönetimlerde bulunan kadın siyasetçileri ağırladıklarını dile getiren Çam, Ghafari'nin güçlü duruşuyla Şura'nın parlayan yıldızı olduğunu söyledi. "Kendisini TİKA vasıtasıyla davet etmiştik. Çok farklı hayalleri, projeleri olan bir kişiliğe sahip birisiydi. Türk kadınlarının ne kadar şanslı olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kadınlara yönelik çalışmalarının çok değerli olduğunu söylemişti" dedi.

GENERAL BABASI SUİKASTE KURBAN GİTTİ

Zarifa Ghafari, 2018 yılında Afganistan'ın Meydan-ı Vardak vilayetinde en genç ve ilk kadın belediye başkanı olmuştu. Taliban, sık sık Ghafari'yi tehdit eden açıklamalar yayımlamış, çok sayıda suikast girişimi yaşanmıştı. Ghafiri'nin babası General Abdul Wasi Ghafari, geçen yıl vurularak öldürülmüştü. Tehditlerin artması üzerine Ghafari'ye Kabil'deki Savunma Bakanlığı'nın güvenliği altında yeni bir iş verilmişti.