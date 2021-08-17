Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da yakalandı: 11 yıllık firar bitti!
Giriş Tarihi: 17.8.2021 16:22

Diyarbakır'da yakalandı: 11 yıllık firar bitti!

DHA
Diyarbakır’da yakalandı: 11 yıllık firar bitti!

Diyarbakır'da hareketli anlar yaşandı. Ailesinin evlilik kararını reddeden kız kardeşi M.A.’yı öldüren L.A., 11 yıl sonra jandarma tarafından yakalandı.

Ergani ilçesinde, 7 Eylül 2011'de, ailesinin evlenmesi yönündeki kararını reddeden M.A., kardeşi L.A. tarafından öldürüldü. Olayın ardından oluşturulan ekipler, geçen süre içerisinde alınan istihbaratlar doğrultusunda L.A.'yı yakalamak için birçok adrese operasyon düzenledi. Jandarma, son olarak L.A.'nın, Ergani merkeze bağlı Kavaklı Mahallesi'ne geleceği bilgisini aldı. Bölgede önlem alan jandarma, L.A.'yı merada yakalanıp gözaltına alındı. L.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da yakalandı: 11 yıllık firar bitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA