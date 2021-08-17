Döktükleri molozu kaldırdılar: Ceza yemekten kurtulamadılar

Kırıkkale merkez Pazarcık Köyü mevkinde önleyici kolluk faaliyeti icra eden Jandarma ekipleri traktörle S.S. ve N.E. isimli şahısların köyün merasına inşaat molozu döktüklerini tespit etti.

Olaya müdahale eden Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, suçüstü yakalanan şahıslara 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 41/4 maddesi gereği 13 bin 237 TL'ye kadar idari para cezası uygulanması için tutanak tanzim ederek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderdi. Ayrıca kimliklerini ibraz etmek istemeyen şahıslara "Kimliğini Bildirmeme" kabahatinden de toplam 408 TL idari para cezası uygulandı. Çevreyi kirleten şahıslara döktükleri molozlar tekrar toplatılarak Belediyenin belirlediği moloz döküm sahasına götürmeleri sağlandı.