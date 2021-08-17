Dünyaca ünlü teknoloji firması yöneticilerine saldırı aydınlatıldı: Kimlikleri şoke etti

TRAFİKTE SİLAHLI SALDIRI

Yaşanan saldırının ardından yaklaşık 6 ay geçtikten sonra bu kez Bokyong Park yine trafikte seyir halinde olduğu bir anda mesai arkadaşı Oh gibi bir araç tarafından önü kesilerek 3 el ateşe maruz kaldı. İkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek saldırı sonrası şikâyetçi oldu. Savcılık yapılan araştırmada Dıgıcom isimli firmaya ait araçla saldırının gerçekleştirildiğini tespit etti.