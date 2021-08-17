Ellerimle büyüttüğüm torunum oğlumu öldürdü

İstanbul Bağcılar
'da 1 Ağustos 2020'de Yusuf Beyhan
kendisini Fransa
'da çalıştırıp ücretini ödemediği gerekçesiyle daha önce de tartıştığı amcası Dilaver Beyhan
ile görüşmeye gitti. Yusuf Beyhan amcasını görür görmez silahıyla arkasından ateş etti. Daha sonra olay yerine gelen küçük amcası Cihan Beyhan
(32) ile de tartışmaya başlayan Yusuf Beyhan, amcasını ilk olarak ayağından vurdu daha sonra yanına giderek peş peşe tetiğe bastı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Cihan Beyhan olay yerinde hayatını kaybederken, kavgada Yusuf Beyhan'ın annesi Nurgül Beyhan
da yaralandı. İddianamede Yusuf Beyhan'ın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis ile cezalandırılması istendi. Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde yapılan ilk duruşmada Yusuf Beyhan, "Cihan amcamın elindeki pompalı tüfeği gördüm. Silahı kaldırdığı gibi anneme ateş etti. Mecbur kaldım, ateş ettim. Ne kadar ateş ettim onu da hatırlamıyorum" diye konuştu. Cihan Beyhan'ın (32) annesi Raziye Beyhan
, "Bir tarafta torunum, bir tarafta oğlum. Torunumu ellerimle büyüttüm, baktım ama o gelip benim kapımın önünde oğlumu sebepsiz yere öldürdü. O katil içeriden çıkmasın istiyorum" dedi. DHA