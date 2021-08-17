Emekli çiftten sel mağdurlarına 150 bin TL’lik yardım

Türkiye'de yakın zamanda meydana gelen yangın ve sel afetlerinden dolayı, genel hayatı olumsuz etkileyen şartların iyileştirilmesine katkı sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanı Kararı ile başlatılan insani yardım kampanyasına destekler geldi. Aydın'da emekli bir çift kampanyaya destek olmak için 150 bin lira bağış yaptı. Aydın Valiliği tarafından duyurulan yardım kampanyasına Kamil Özmen ve eşi Nuray Özmen AFAD Başkanlığına 150 bin Türk Lirası destek verdi. Özmen çiftine, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy tarafından teşekkür belgesi verildi.

BU MİLLET BÜYÜK MİLLET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yardımda bulunan Özmen Çifti için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Soylu, "Ellerinizden öpüyorum. Aydın Çine'de, Halk Bankası'ndan emekli Kamil Özmen Amcamız eşi Nuray Teyzemizle birlikte valiliğe gelerek, yangın ve sel bölgelerine destek için #BenDeVarım diyerek AFAD'a 150.000₺ yardımda bulundular. Bu Millet, Büyük Millet." ifadelerini kullandı.

TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLDİ

Yardımsever Özmen ailesine teşekkür eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ise, "Kamil ve Nuray Özmen ailesi Cumhurbaşkanımızın yardım kararı çerçevesinde AFAD Başkanlığına 150 bin Türk Lirası yardımda bulunmuşlardır. Ailemizi kutluyorum, böylesine önemli bir yardımı böylesine hassas bir dönemde yaparak yardımlaşmayı çok güzel bir şekilde ortaya koymuşlardır. Kendilerine çok teşekkür ediyor, bu örnek davranışlarından dolayı kendilerine bir teşekkür belgesini takdim ediyorum. Burada bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız adına sizlere tekrar teşekkür ediyoruz" diyerek, duyarlı halkın dayanışma içinde olduğunu kaydetti.



İnsani yardım kampanyasına 150 Bin TL. Bağışta bulunan Hayırsever Emekli Kamil Özmen ve Nuray Özmen'e Vali Hüseyin Aksoy tarafından Teşekkür Belgesi verildi.