Erdem Ayaz Ben Affleck’in bilinmeyen yönlerini anlattı

Erdem Ayaz; ''Çok fazla seyahat ediyorum. Seyahat etmekten kefil alıyorum. Yurt dışında büyük bir köpek çiftlik, eğitim ve danışmanlık merkezim var. Dünyanın tanınmış sporcuları, eğitimcileri, siyasileri ve sanatçıları köpekleri ile ilgili bütün sorularını genelde bana danışıyorlar ve ben de elimden geldiğince onlara yardımcı oluyorum. Aynı zamanda köpek verdiğimiz kişilerin köpekleriyle yaşadıkları süre boyunca ailece iletişimde kalıp köpek ile aralarında köprü kurmalarını sağlıyorum.

Köpeklerin beslemesinden yavruların yeni ailelerine adaptasyonuna kadar bütün konularda danışmanlık sağlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinden veterinerler ile ise sağlık konularında destek alıyorum. Köpeklerin diğer tüm canlılar gibi hayatımızda büyük bir önem taşıdığını bildiğimiz için bu işe gerçekten gönül vermiş dünyanın farklı yerlerinde olan çiftlikler ve eğitim merkezleri ile ilişkilerimi canlı tutup oralarda da doğru işler yapıp olumlu geri dönüşümler alıyorum. İngiltere'de dünyaca ünlü Chaperonak9, Danimarka'da Sorenson Clup, ABD'de Jessica K9 Mainclup gibi önemli Clup ve eğitim merkezleri ile bu işi en iyi şekilde yapan eğitimcilerin başında geliyoruz.

Dünyada bizden danışmanlık alan tanınmış kişi sayısı çok fazla, bunlardan bazıları ise Dünya beyzbol şampiyonu ABD'li Cody Bellinger, Hawai adalarından ünlü manken ve modacı Chase Carter, ABD'li ünlü iş insanı Austin Weiss , Mexica'lı netflix oyuncusu Juliana Angela Ramirez, Premier lig futbolcularından Nathaniel Chabaloah, Ruben Lofus , Türkiye de ise Reynman ve Mahmut Orhan danışmanlıklarını yaptığımız ünlülerden bazıları'' dedi.