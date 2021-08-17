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Giriş Tarihi: 17.8.2021 16:28 Son Güncelleme: 17.8.2021 16:37

Esenyurt'ta alt geçitte kaza; 1 yaralı

DHA
Esenyurt’ta alt geçitte kaza; 1 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta, alt geçitte iki otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı...

Kaza, saat 14.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan alt geçidin Avcılar İstikametinde meydana geldi. 34 BG 1361 plakalı ciple aynı yönde giden 34 EC 4147 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisi ile savrulan cip yan atarken, otomobil ise ileri doğru sürüklendi. Kazada bir kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Çevredekilerin yardımı ile cipten çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Cipin sürücüsünün amcası Serdal Kan, "Bugün yaşamış olduğum mağduriyeti aslında olmaması gereken bir pozisyondu. Canımıza gelmesin malımıza gelsin ama başka birinin de ne canına ne malına kast olsun. Şu an hata ne bizim ne de öbür arkadaşlarımızın. Biz kazanın belediyenin yaptırmış olduğu kavşaktan olduğunu düşünüyoruz." dedi.

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Esenyurt'ta alt geçitte kaza; 1 yaralı
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