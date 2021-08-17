Evlenmek istediği kuzeni ve yengesini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da yaşayan ve yazları da fındık toplamak üzere Terme ilçesi Emiryusuf köyüne gelen Hacer Aslantürk ve çocukları bu kez büyük bir acıyı yaşadı.

Akrabaları olan 41 yaşındaki Erkan Aslantürk akşam saatlerinde yengesinin evine gitti. Yengesine Ebru ile evlenmek istediğini söyledi. Bunun olmayacağını söyleyen yengesi ve kuzeni ile bir süre tartışan Erkan Aslantürk sonrasında yanında getirdiği silah ile yengesi Hacer Aslantürk ile kuzeni Ebru Aslantürk'e ateş açtı.



Hacer Arslantürk

Hacer Aslantürk olay yerinde hayatını kaybetti. 16 yaşındaki Ebru Aslantürk ise ağır yaralandı hastaneye kaldırıldı.

Erkan Aslantürk'ün olay yerinden kaçtıktan sonra evine gitti. Olay yerine gelen jandarma Erkan Aslantürk'ü olayda kullandığı silahla beraber evinde gözaltına aldı. Terme İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen Erkan Aslantürk'ün ilk ifadesinde Ebru ile evlenmek istediğini bunu yengesine anlatmak için eve gittiğini ancak olumsuz karşılandığı için de bir anda sinirlerin silahını ateşlediğini söyledi.

Hacer Aslantürk'ün eşinin İstanbul'da çalıştığı için olay günü evde olmadığı öğrenildi.