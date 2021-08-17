Eziyet edilen köpek ve yavrularına belediye sahip çıktı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir köpeğin seyir halindeki bir traktörün arkasına bağlanmış şekilde eziyet edildiği görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından harekete geçti. Güneşli Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi tarafından alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilen ve Büyükşehir Köpek Barınma Evi'ne götürülen köpek, veterinerler tarafından muayene edildi. Sağlık durumu iyi olan köpeğin, 9 yavrusu ile birlikte uzman ekiplerce sık sık bakımı yapılıyor. Kamuoyuna yansıyan iç sızlatan görüntüler sonrası sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.