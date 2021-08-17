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Giriş Tarihi: 17.8.2021 16:27

Eziyet edilen köpek ve yavrularına belediye sahip çıktı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eziyet edilen köpek ve yavrularına belediye sahip çıktı

Kayseri'de bir köpeğin seyir halindeki bir traktörün arkasına bağlanarak eziyet edildi ana ait yürek sızlatan görüntülerin ardından Kayseri Büyükşehir Belediyesi, anne köpeğe yavrularına sahip çıktı. Veterinerler tarafından tedavisi yapılan ve durumu iyi olan köpek, 9 yavrusu ile birlikte köpek barınma evinde bakıma alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kocasinan ilçesi Güneşli Mahallesi'nde bir köpeğin seyir halindeki bir traktörün arkasına bağlanmış şekilde eziyet edildiği görüntülerinin kamuoyuna yansımasının ardından harekete geçti. Güneşli Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi tarafından alındıktan sonra Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edilen ve Büyükşehir Köpek Barınma Evi'ne götürülen köpek, veterinerler tarafından muayene edildi. Sağlık durumu iyi olan köpeğin, 9 yavrusu ile birlikte uzman ekiplerce sık sık bakımı yapılıyor. Kamuoyuna yansıyan iç sızlatan görüntüler sonrası sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da soruşturma başlatılmıştı.

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Eziyet edilen köpek ve yavrularına belediye sahip çıktı
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