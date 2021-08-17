Forum İstanbul AVM çalışma saatleri 2021: Forum İstanbul saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık?

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde yer alan alışveriş merkezi her gün binlerce kişiye hizmet sağlıyor. Belirli saatler arasında açık olan AVM'nin çalışma saatleri arama motorunda da sık sık araştırılıyor. Forum İstanbul saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, hafta sonu kaça kadar açık konuyla ilgili başlıca cevabını arayan sorular oluyor. AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre 2021 çalışma mesai saatleri listesine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Forum İstanbul Çalışma Saatleri

Forum İstanbul AVM, haftanın yedi günü de binlerce kişiye hizmet sağlıyor. Alışveriş tutkunlarının gözde AVM'si özellikle hafta sonları oldukça kalabalık oluyor. Aşağıdaki saatler arasında alışverişinizi yapabilirsiniz.

Forum İstanbul Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bulunan Forum İstanbul Alışveriş Merkezi, haftanın yedi günü de 10:00'da açılıyor. Bu saatten itibaren AVM'ye giriş yapabilir ve dilediğiniz mağazaya girerek alışveriş yapabilirsiniz.

Forum İstanbul Kaçta Kapanıyor?

Sabah 10:00'da açılan alışveriş merkezi 12 saat boyunca hizmet veriyor. Saat 22:00'dan itibaren içeride bulunan mağazalar kapanıyor ve alışveriş yapılamıyor.

Forum İstanbul'a Nasıl Gidilir?

Metroyla:

Atatürk Havalimanı - Aksaray Metro hattına binip Kocatepe durağında inebilirsiniz.

Otobüsle:

32 Cevatpaşa - Eminönü

32A Cevatpaşa - Beyazıt

32T Cevatpaşa - Mecidiyeköy numaralı otobüsleri kullanarak Kartaltepe durağında inebilirsiniz.

Marmarayla:

Marmaray Yenikapı istasyonundan, Yenikapı - Atatürk Havalimanı Metro Hattına aktarma yapabilirsiniz.

Arabayla:

E-6 "Hal - Otogar" çıkışında.

E-5 "Otogar" çıkışından "Kartaltepe - Yıldırım - Kocatepe" istikametinde.

Metrobüsle:

Merter Metrobüs durağından, Atatürk Havalimanı - Yenikapı Metro Hattına aktarma yapabilirsiniz.