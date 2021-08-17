Gülhane Parkı’na nasıl gidilir? Gülhane Parkı nerede, hangi semtte?

Gülhane parkı, tarihinde hikayeleri barındıran bir park olmakla beraber yerli ve yabancı turistlerin sıklıkla gittiği Sultan Ahmet camii, Ayasofya camii, Topkapı Sarayı gibi köklü eserlerin bulunduğu güzergahlara yakın olması sebebiyle hoş çiçekleri, geniş alanı ile ilgi odağı olmaktan kaçınamamıştır. İstanbul'da doğa, kültür ve tarihin iç içe olduğu Gülhane parkı Bizans döneminde askeri depo ve kışlalara ev sahipliği de yapmıştır. Gülhane Parkı içerisinde bulunan kütüphane ve müzelerin olması ziyaretçilerine kültürel bir yolculuk yaşatır.

GÜLHANE PARKI'NA NASIL GİDİLİR

Gülhane parkı geniş alanı, yeşillikleri ve içerisindeki müze ve kütüphaneler sayesinde sıklıkla ziyaret edilen mekanlardan biri olmuştur. Gülhane parkına şehir içerisinde ulaşım oldukça kolaydır. Hem Anadolu hem Avrupa yakasından ulaşım kolayca sağlanabilir. Hem deniz yolu hem karayolu ile ulaşımı sağlanan Gülhane parkı, vapur ile gelmek isteyen kişiler için Kadıköy- Eminönü vapuruna bindikten sonra iskele karşısında duran bağcılar hattına giden tramvay durağı ile Gülhane parkına direkt gidilebilir. Marmaray'ı tercih etmek isteyen kişiler için Sirkeci'ye kadar gelip 5 10 dakika yürüme mesafesi ile parka ulaşabilirsiniz.

GÜLHANE PARKI NEREDE

İstanbul'un merkezi merkezi ilçelerinden biri olan Fatih'in Eminönü semtinde yer alan eşsiz ve doğal güzellikleri ile hikayelere, şiirlere destan olan Gülhane Parkı Topkapı Sarayı, Alay Köşkü ve Sarayburnu arasında yer alır.

GÜLHANE PARKI GİRİŞ ÜCRETİ NE KADAR

Gülhane Parkı için kişilerden giriş ücreti alınmaz. Fakat içerisinde bulunan müze, kütüphane girişleri ücretlendirmeye girer. Müze kartı ile de içeri girilen bu müze ve kütüphanelerin normal giriş ücreti 18 TL'dir. İçerisindeki müzenin giriş saatleri hafta içi ve hafta sonu olmak üzere her gün sabah 09:00 ile akşam 17:00 saatleri arasında ziyaretçilerine kapılarını açar

GÜLHANE PARKI'NA HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Gülhane parkı, İstanbul içerisinde yaşan, kişilerin kısa ve kolay bir şekilde kaçamak yaptıkları ve keyifli vakit geçirdikleri yerlerin başında gelir. Kendi başına bir efsane olmasıyla beraber içerisindeki güzelliklerde sıklıkla tercih edilen Gülhane parkı ziyaretçilerinin Gülhane parkı yol tarifi? Sorularının çoğalmasına sebep olmuştur. Daha çok toplu taşıma araçlarıyla ziyaret edilen Gülhane parkı şahsi arabalarla da park alanlarının olmasıyla beraber gönül rahatlığıyla tercih edilen mekanlardan birisi olmayı başarmıştır.

Gülhane Parkı'nın direkt önünde duran otobüs seferleri mevcut değildir. Gülhane parkının yanından geçen otobüs hatları mevcuttur. Bunlar; 32, 33, 47E, 66, 93, BN1, EM1, EM2 hatlarıdır.Bu otobüs hatlarından indikten sonra kısa bir yürüyüş mesafesinden sonra Gülhane parkına ulaşabilirsiniz.