Hastane çalışma saatleri 2021: Devlet hastaneleri saat kaçta açılıyor, kapanıyor, poliklinikler ve acil servis saat kaça kadar açık?

Devlet hastaneleri ile ilgili vatandaşlar en çok mesai saatlerini, devlet hastaneleri kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. 2021 devlet hastanelerinin çalışma saatlerinin yanı sıra öğle arasının ne zaman başladığını ve bittiğine ilişkin sorular da merak konusu olmaya devam ediyor. Öyleyse devlet hastaneleri çalışma saatlerine dair birçok merak edileni sizler için haberimizde bir araya getiriyoruz. İşte 2021 devlet hastaneleri çalışma saatleri ve öğle arası ile ilgili merak edilen sorularınızın yanıtları…

DEVLET HASTANESİ ÇALIŞMA SAATLERİ (2021)

Hastalıklardan muzdarip pek çok kişi soluğu devlet hastanelerinde alıyor. Ancak, randevu almak için çalışma saatleri hakkında tam bir bilgiye sahip olmak gerekiyor. Özellikle çalışanlar öğle arasının kaçta başladığını göz önünde bulundurarak iş yerinden izin almak istiyor. Hastanelerin açılış, kapanış ve öğle arasına dair merak ettiklerinizi detaylı bir şekilde aşağıda ele aldık. İşte detaylar…

DEVLET HASTANESİ AÇILIŞ SAATİ

Devlet hastaneleri sabah saat 09:00'da polikliniklerde hasta muayene ve takibine başlamaktadır. Ancak, hastanede randevu öncesi oluşturacağınız kayıt işlemini göz önünde bulunduracak olursanız daha erken saatlerde giderek kaydınızı açtırabilir ve sıra numaranızı alabilirsiniz. Böylelikle öğle arasına kalmadan muayenenizi olabilir ve hastane işlemlerini halledebilirsiniz.

DEVLET HASTANESİ KAPANIŞ SAATİ

Saat 09:00'da hasta kabul etmeye başlayan devlet hastaneleri saat 16:00'ya kadar hastalarla ilgilenmektedir. Saat 16:00 olduğunda mesai saatleri sona ermektedir.

HASTANELERDE ÖĞLE ARASI KAÇTA BAŞLIYOR?

Devlet hastanelerinde saat 12:30-13:00 saatleri öğle arası olarak kabul edilir. Öğle arasından sonra tüm randevulu hastalar sırasıyla kapanış saatine kadar muayene olabilirler.

İSTANBUL HASTANELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İstanbul devlet hastaneleri saat 09:00'da açılış yapar ve 16:00'da kapanır. Ancak ağır ve yaralı hastalar için acil servis bölümü haftanın 7 günü, 24 saat boyunca hastaların sağlık sorunları ile yakından ilgilenmektedir.