İGDAŞ çalışma saatleri 2021: İGDAŞ saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu, resmi tatil ve bayramlarda açık mı?

İGDAŞ çalışma saatleri her gün yüzlerce vatandaş tarafından araştırılmaktadır. İnternet üzerinden veya bankaların mobil uygulamaları ile gerçekleştirlemeyen işlemler için İGDAŞ şubesine başvurmak gerekiyor. Bayi, şube ve çağrı merkezi çalışma saatleri kimi zaman değişiklik göstersede, genel olarak yıl içerisindeki çalışma saati tablosu sabit. Peki, İGDAŞ şubeleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Aşağıda 2021 yılı itibari ile İGDAŞ çalışma saatleri yer alıyor.

İGDAŞ, İstanbul'da doğal gaz dağıtım hizmeti veren ve gerekli kontrolleri yapan yetkili kuruluştur. 25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İstanbul'u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğalgaz ile karşılamaya başladı. İGDAŞ ilk gazını 1992 yılında Kadıköy'de vermeye başlamıştır. İGDAŞ sermayesinin %94,46'sı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne, %5,46'sı İETT'ye, %0,03'ü Hamidiye A.Ş.'ye, %0,03'ü İstanbul İmar A.Ş.'ye ve %0,02'si İSBAK'a aittir. İBB Genel Sekreteri aynı zamanda, İGDAŞ Yönetim Kurulu Başkanıdır.

İGDAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İGDAŞ çalışma saatleri, sabah 08:00 - 12:30, öğle 13:30 - 17:00 saatleri arasındadır. İGDAŞ veznelerinin çalışma saatleri ise sabah 08:15 - 12:30 öğle 13:30 - 16:45 arasıdır. İGDAŞ'ın hafta sonu sadece Cumartesi günü bazı şubeleri hizmet verirken, Pazar günleri bütün şubeleri kapalı olmaktadır.

İGDAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ

İGDAŞ genel merkezi, Kazım Karabekir Caddesi No: 4 34060 Alibeyköy / İSTANBUL adresindedir. İGDAŞ'a, 0 212 499 11 11 numaralı telefon, 0 212 499 11 66 numaralı faks ile ulaşabilirsiniz. İGDAŞ Doğalgaz acil numarası 187 ve Çağrı Merkezi numarası 153 veya 0212 153 00 00'dır.

TARİHÇE

İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), 25 Aralık 1986 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İETT ve bazı iştiraklerin katılımıyla kuruldu. İstanbul'u kirli havadan kurtarmak amacıyla kurulan İGDAŞ, şehrin yakıt ihtiyacını, çevre ve insan sağlığına en uygun ve en ekonomik enerji kaynağı olan doğalgaz ile karşılamaya başladı.

Bu karara istinaden İstanbul'da İETT bünyesinde fizibilite çalışmaları başlatıldı ve alınan teklifler incelendikten sonra, konunun ülkemizde yeni olması sebebiyle Mayıs 1987'de, İstanbul doğalgaz sisteminin malzeme ve işçiliği Fransız SAE firması ile Alarko konsorsiyumuna ihale edildi. 1989 yılında başlanan çalışmalar neticesinde abonelere ilk doğalgaz Kadıköy ilçesinde, Ocak 1992'de verildi. Konsorsiyum tarafından gerçekleştirilen yatırımın birinci bölümü Mayıs 1993'te tamamlandı. Daha sonraki çalışmalar İGDAŞ bünyesinde yürütülmeye başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bilinen en temiz fosil yakıt olması ve şehrin hava kirliliğinin azaltılmasına yapacağı olumlu katkı nedeniyle doğalgaz kullanımını yaygınlaştırmayı öncelikli hedef olarak belirledi. Bu hedef doğrultusunda, doğalgaz ulaştırılan yerlerde kullanımının zorunlu hale getirilmesi için İl Mahalli Çevre Kurulu'nca 30.11.1994 tarih 5 sayılı, 26.01.1995 tarih ve 1 sayılı, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nce 28.06.1995 tarih ve 7 sayılı kararlar alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, doğalgazın öncelikle hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde kullanılmasını sağlamak amacıyla, 1995 yılında Y.T.Ü. İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü'ne "İstanbul'da Hava Kirliliği Haritasının Çıkarılması ve Doğalgaz Kullanımına Öncelik Verilecek Bölgelerin Belirlenmesi Araştırma Projesi" çalışması yaptırıldı. Bu proje ile elde edilen bilgilere göre hava kirliliğinin yoğun olduğu bölgeler belirlenerek öncelikle bu yerlere doğalgazın ulaştırılması sağlandı.

Ardından yatırımlara hız verildi ve halkımız doğalgaz kullanımı konusunda bilinçlendirildi.

İstanbul halkına en iyi şekilde hizmet vermek için yapılan çalışmalar, İGDAŞ'ın dünya standartlarını yakalamasını sağladı.