IKEA çalışma saatleri 2021: IKEA saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık?

Günümüzde en çok tercih edilen mobilya mağazalarından olan İKEA, dünyanın çeşitli yerlerinde mağaza zincirleri olan günde binlerce ziyaretçiye sahip faaliyet gösteren bir mağazadır. Bu kadar aktif çalışması nedeniyle mağazayı ziyaret etmek isteyen vatandaşlar İKEA çalışma saatlerini merak ediyorlar. Kendi bünyesine tüketicileri çekmeyi başaran, çeşit çeşit dekoratif ürünlere sahip İkea saat kaçta açılıyor? İkea hafta sonu açık mı, resmi tatillerde çalışıyor mu?

IKEA ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

İKEA çalışma saatleri binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. 2016 Aralık ayı itibarıyla 48 ülkede 382 mağaza açarak faaliyetlerini sürdüren İKEA çalışma saatlerine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

İKEA SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi : 10.00 - 20.00

Hafta sonu: Kapalı.

Mağaza ziyaretçi kapasitesi: 2.050 kişi

IKEA İLETİŞİM ADRESLERİ

IKEA Çağrı Merkezi'ne, haftanın her günü 09:00-22:00 saatleri arasında 444 4 532 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.