iPhone 13 ne zaman çıkacak, satış fiyatları ne kadar olacak? iPhone 13 görüntüsü, özellikleri, fiyat listesi...

iPhone 13 serisinin fiyatlarına ilişkin bilgi sızdırıldığına dair haberler her lansman öncesinde olduğu gibi yine binlerce kişinin gündeminde yer alıyor. Son teknoloji telefonun dört farklı çeşidiyle piyasaya sürülmesi yine iddialar arasında yerini alırken Apple tutkunları "iPhone 13 ne zaman çıkacak, tanıtım lansmanı ne zaman, fiyatları ne kadar olacak?" sorularına ilişkin gelişmeleri ve iddiaları yakından takip ediyor. Peki, iPhone 13 fiyatı ne olacak, ne zaman çıkacak? İşte detaylar...
iPhone 13 modellerinin tanıtılmasına az bir süre kaldı. Eğer Apple herhangi bir değişiklik yapmazsa, büyük ihtimalle eylül ayında yeni iPhone'lar resmen duyurulacak. Ancak iddialar son dakikaya kadar devam ediyor. Şimdi ilginç bir iddia ileri sürüldü. Raporlananlara göre Apple üretim hedeflerini yükseltti. iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.
Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak. Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.
İddialara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek. Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.
Bu teknoloji kameranın nesnelere olan uzaklığını daha hızlı ve daha hassas ölçüyor. Bu da kameranın artırılmış gerçeklik ve gece çekimleri performanını artırırken 3D modelleme alanlarında kullanım imkanı sağlıyor.
Apple analisti Ming-Chi Kuo'ya göre iPhone 13 Pro serisinde yeni bir kamera kullanılacak.
DuanRui de en yeni kukla modele ilişkin görüntüleri paylaştı.
Standart boyutlu iPhone 13 üzerinde yeni çapraz çift kamera düzeni ve biraz daha büyük çentik dikkat çekiyor.
Yeni iPhone'un batıl inançlar nedeniyle 13 olarak değil de 12S olarak adlandırılacağı daha sık dillendirilirken Pro versiyonda geliştirilmiş ultra geniş kamera kullanılacağı iddia edildi.
Modeller, iPhone 13 ve iPhone 13 Mini'ye gelen yeni kamera düzeninin yanı sıra iPhone 13 Pro'da daha kalın bir genel tasarım ve daha büyük bir kamera çıkıntısının olduğu da gösteriyor.
Ayrıca gelecek yıl çıkacak olan iPhone 14 modellerinin hepsinde bu ultra geniş kameraya yer verileceği belirtildi.
Kuo ayrıca 2021 Eylül'de tanıtılması beklenen yeni iPhone Pro'da otomatik netleme de olacak.
Şimdiye kadar birçok özelliği sızan yeni iPhone ailesine ilişkin bir diğer iddia ise tanıtım ve satış tarihi üzerine.
Bilindiği gibi Apple, iPhone'ları eylül ayında tanıtıyor.
Daha önce doğru çıkan sızıntılara imza atan analist Dan Ives, Apple'ın aklındaki kesin tanıtım ve satış tarihlerini paylaştı.
Dan Ives'in iddiasına göre yeni iPhone 13 ailesi 14 Eylül 2021 Salı günü tanıtılacak.
17 Eylül'den itibaren Apple ön siparişleri almaya başlayacak ve 24 Eylül tarihinde ise iPhone telefonlar satışa çıkacak.
Son olarak şirkete yakın kaynaklar yeni iPhone 13 ailesinin fiyat listesini paylaştı.
Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
Apple'ın A15 model işlemcisini ve 120Hz AMOLED ekrana sahip olacak telefonlara 4 GB ve 6 GB RAM seçenekleri olacak.
IPHONE 13 FİYAT LİSTESİ
iPhone 13 Mini - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 Mini 64 GB = 700 dolar
iPhone 13 Mini 128 GB = 750 dolar
iPhone 13 Mini 256 GB = 850 dolar
iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 800 dolar
iPhone 13 128 GB = 850 dolar
iPhone 13 256 GB = 950 dolar