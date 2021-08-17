iPhone 13 ne zaman çıkacak, satış fiyatları ne kadar olacak? iPhone 13 görüntüsü, özellikleri, fiyat listesi...

iPhone 13 modellerinin tanıtılmasına az bir süre kaldı. Eğer Apple herhangi bir değişiklik yapmazsa, büyük ihtimalle eylül ayında yeni iPhone'lar resmen duyurulacak. Ancak iddialar son dakikaya kadar devam ediyor. Şimdi ilginç bir iddia ileri sürüldü. Raporlananlara göre Apple üretim hedeflerini yükseltti. iPhone 12 satışa çıktığı yılın sonuna kadar 75 milyon adet üretilmişti. Apple yüksek talep beklediği iPhone 13'te yıl sonu üretim hedefini 90 milyon adete yükseltti. Şirket yüzde 20'lik bu arz artışını sağlayabilmek için yeni üreticilerle anlaştı.

Cihaza ilişkin bir özellik kesinleşti. Yeni iPhone 13'te LiDAR sensörü kullanılacak. Ancak LiDAR sensörü yeni iPhone 13 ailesinin hepsinde kullanılmayacak.

İddialara göre sensör iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max modellerinde tercih edilecek. Apple daha önce 2020 iPad Pro, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max cihazlarında LiDAR sensörü kullanmıştı.