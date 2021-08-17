İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ’den 7 ilçe için su kesintisi açıklaması geldi! İşte su kesintisi olan ilçeler...

Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece ile beraber birçok ilçede su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İSKİ tarafından yapılan duyuruda kesintilerin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle yaşandığını duyurdu. Binlerce kiş çalışmaların sona ereceği saatle ilgili olarak "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı...