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Giriş Tarihi: 17.8.2021 18:49 Son Güncelleme: 17.8.2021 18:49

İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ'den 7 ilçe için su kesintisi açıklaması geldi! İşte su kesintisi olan ilçeler...

İstanbul’da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ’den 7 ilçe için su kesintisi açıklaması geldi! İşte su kesintisi olan ilçeler...

Gelen son dakika haberine göre İstanbul’un birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İkametlerinde bu problemi yaşayan binlerce vatandaş “17 Ağustos Sular ne zaman, saat kaçta gelecek?” sorusuna ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Kesintilerin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle oluştuğunu ifade eden İSKİ su kesintisi olan ilçelerle beraber kesintinin sona ermesinin planlandığı saati de paylaştı. Peki, İstanbul’da sular ne zaman saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 17 Ağustos su kesintisi olan ilçeler listesi ve tüm detaylar...

Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece ile beraber birçok ilçede su kesintisi yaşanacağı bildirildi. İSKİ tarafından yapılan duyuruda kesintilerin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle yaşandığını duyurdu. Binlerce kiş çalışmaların sona ereceği saatle ilgili olarak "İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte İSKİ İstanbul su kesintisi olan ilçeler ve sular ne zaman gelecek? Sorusunun yanıtı...

Sular ne zaman gelecek? İSKİ 17 Ağustos 2021 İstanbul su kesintisi arıza listesi

7 İLÇEDE SU KESİNTİSİ!

İstanbul'da Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de İSKİ'nin tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı açıklandı. İSKİ'nin açıklamasında, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos İkitelli'de 2.200 mm çapındaki içme suyu hattı üzerinde yapılan tadilat ve yenileme çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Son dakika: İstanbul’da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Açıklamada, "18 Ağustos Çarşamba 22.00 ile 19 Ağustos Perşembe 09.00 arasında, 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'ye su verilemeyecek. Arnavutköy'de Yeşilbayır, Ömerli, Delikli, Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy; Çatalca'da Yassıören, Babanakkaş ve Kızılcaali; Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent; Eyüpsultan'da İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı; Başakşehir'de Bahçeşehir 1. ve 2. kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp; Avcılar'da Cihangir, Merkez, Tahtakale, Yeşilkent, E-5 üstü, Bizimevler ve Ispartakule; Küçükçekmece'de Yarımburgaz mahallelerinde kesinti yaşanacak." denildi.

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İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İSKİ'den 7 ilçe için su kesintisi açıklaması geldi! İşte su kesintisi olan ilçeler...
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