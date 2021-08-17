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Giriş Tarihi: 17.8.2021

İstanbul depreminde son çeyreğe girdik

İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFAM) Müdürü ve inşaat mühendisi Prof. Dr. Mehmet Fatih Altan, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 22'nci yıldönümünde, deprem riskine ilişkin alınması gereken önlemleri sıralayarak kentsel dönüşümün önemine dikkat çekti. Altan, "1999 depreminden sonra, '30 yıl içinde büyük bir deprem bekliyoruz' deniyordu, üzerinden 22 yıl geçti. Yani İstanbul depreminde son çeyreğe girdik. 8 yıl içinde büyük bir deprem olma olasılığı yüzde 64'tür. Ama hâlâ yapılarımız sağlam değil. İstanbul'un yapı stoku S.O.S. veriyor, çürük" dedi.

7-7.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE...
1 milyona yakın binanın etkileneceğini söyleyen Prof. Dr. Altan, "İstanbul depreminde merkez üssünün Adalar ya da Silivri olacağını tahmin ediyoruz. Adalar'da meydana gelirse 7, Silivri'de ise 7-7.5 büyüklüğünde bekliyoruz. 30 milyonluk bir nüfustan bahsediyoruz. 70 bin civarında binanın ağır hasar alacağını, toplamda 1 milyona yakın binanın depremden etkileneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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İstanbul depreminde son çeyreğe girdik
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