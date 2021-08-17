İZBAN çalışma saatleri 2021 ve güzergah hattı durakları isimleri: İZBAN seferleri saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

İzmir'de Banliyö Tren hizmeti veren İZBAN hattı oldukça popüler. İZBAN çalışma saatleri her gün binlerce İzmirli vatandaş tarafından araştırılıyor. Peki , İZBAN kaç dakikada bir kalkıyor ve bu sene içerisinde çalışma saatleri tablosu nasıl belirlendi? Şehir içi toplu ulaşımda en çok tercih edilen vasıtalar arasında yer alan İZBAN'nın çalışma saatleri bu başlık altında yer almaktadır. İşte hafta içi ve hafta sonu İZBAN çalışma saatleri ve sefer aralıkları...

Genel olarak bakıldığında ulaşım sektöründeki İZBAN mesai sabah saat 05:20 itibarıyla başlar, 01:23''te son bulur. Dolayısıyla bu mesai saatlerinde toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, bir yerden başka bir yere gitmek için İZBAN seferleri kaçta başlıyor, kaçta kapanıyor sorusuna yanıt arar durumda.

İZBAN SEFER SAATLERİ 2021

Sefer Başlangıç Saati: 05:20

Son İstasyona Varış Saati: 01:23

Hafta içi sabah ve akşam saatlerinde gerçekleştirilen ek seferler, cumartesi günleri yapılmayacak. İZBAN'da pazar günü seferleri ise 24 dakikada bir devam edecek. Ayrıntılı sefer tarifesi, www.izban.com.tr adresinden görülebilir.

İZBAN Durakları ve İsimleri

Aliağa,

Biçerova,

Hatundere,

Menemen,

Egekent 2,

Ulukent,

Egekent,

Ata Sanayi,

Çiğli,

Mavişehir,

Şemikler,

Demirköprü,

Nergiz,

Karşıyaka,

Alaybey,

Naldöken,

Turan,

Bayraklı,

Salhane,

Halkapınar,

Alsancak,

Hilal,

Kemer,

Şirinyer,

Koşu,

İnkılap,

Semt Garajı,

Esbaş,

Gaziemir,

Sarnıç,

Adnan Menderes Havalimanı,

Cumaovası,

Develi,

Tekeli,

Pancar,

Kuşçuburun,

Torbalı,

Tepeköy,

Sağlık,

Belevi

Selçuk

İZBAN SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren İZBAN hafta içi hafta sonu saat 05.20'de açılıyor. Resmi tatillerde bazen saatler değişiklik gösterebiliyor.

İZBAN SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren İZBAN hafta içi hafta sonu saat 01.23'te kapanıyor. Resmi tatillerde bazen saatler değişiklik gösterebiliyor.

Aliağa-Selçuk arasındaki 136 kilometrelik banliyö hattında işletmecilik yapan İZBAN'ın güzergah boyunca 40 istasyonu yer almaktadır. Aliağa-Menemen arası Kuzey aksı, Menemen-Cumaovası arası merkez aks, Cumaovası-Tepeköy-Selçuk arası güney aksı olarak anılır.

İZBAN HAKKINDA;

İZBAN, Aliağa-Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biridir.

Yolculu ön işletmeye 30 Ağustos 2010 tarihinde başlayan İZBAN, TCDD ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 ortaklıklarıyla kurulmuştur. Şirket, bu özelliği ve günde 3 bin yolcunun taşındığı bir hat üzerinde yaratılan inovasyonla 225 bin yolcuya ulaşılmasını sağladığı gerekçesiyle, Uluslararası Toplu Taşımacılar Birliği (UITP) tarafından 2013 yılında "En İyi İşbirliği" kategorisinde büyük ödüle layık görülmüştür. İşletmeye 31 istasyonla başlayan İZBAN'ın istasyon sayısı, önce Hilal'in açılmasıyla birlikte 32'ye, hemen ardından Torbalı hattının açılmasıyla 38'e yükselmiştir. Sağlık ve Selçuk istasyonlarının da devreye girmesiyle istasyon sayısı 40'a çıkmıştır.

Hilal, İzmir Metrosu ile İZBAN'ın, Halkapınar'dan sonraki ikinci kesişme noktasıdır ve özellikle Güney yönünden gelen yolcuların, İzmir Metrosu'na aktarma yaparak Konak yönüne ulaşmalarında büyük kolaylık sağlamıştır. Günde 550 bin yolcu hedefine doğru ilerleyen İZBAN'ın, Cumaovası'ndan sonraki istasyonları olan Develi, Tekeli, Pancar, Kuşçuburun, Torbalı, Tepeköy, Sağlık ve Selçuk'un açılmasıyla birlikte hat uzunluğu 136 kilometreyi buldu.