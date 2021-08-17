’İzmir Baba’ya son görev

Önceki gün kalp ve solunum yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İzmir'in simge isimlerinden olan "İzmir Baba" lakaplı Sancar Maruflu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İlk olarak merhum Maruflu için Bostanlı'da bulunan Suat Taşer Açık Hava Tiyatrosu'nda tören düzenlendi.