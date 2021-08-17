Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Jandarma kumar oynayanlara ceza yağdırdı
Giriş Tarihi: 17.8.2021 14:01

Jandarma kumar oynayanlara ceza yağdırdı

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Jandarma kumar oynayanlara ceza yağdırdı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Menderes ilçesinde kumar oynanan işyerine baskın düzenledi. Kumar oynayan 30 kişiye 38 bin 744 lira ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma ve Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Çamönü Mahallesi'nde tombalayla kumar oynandığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Jandarma ekipleri kumar oynanan iş yerine baskın yaptı. Operasyonda 30 kişi, tombalayla kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak'tan 38 bin 744 lira; ayrıca 8 kişiye de 'maske takmamak'tan 7 bin 200 lira ceza uygulandı. Kumar oynamak için kullanılan materyallere de el koyuldu. İş yeri sahibi A.K. hakkında 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Jandarma kumar oynayanlara ceza yağdırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA