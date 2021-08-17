Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:29

Jigola hayali hüsranla bitti: Sizden her türlü bu parayı alırız! DHA

Jigola olmak için bir internet sitesine üye olan 50 yaşındaki Y.A., 77 bin lira dolandırıldı. "Her şeyim altüst oldu" diyen adam, başına gelenleri şöyle anlattı...