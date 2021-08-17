Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak boğayı yakalamak isterken canından oldu
Giriş Tarihi: 17.8.2021 10:27 Son Güncelleme: 17.8.2021 10:33

Kaçak boğayı yakalamak isterken canından oldu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kaçak boğayı yakalamak isterken canından oldu

Antalya’da kaçan boğayı yakalamak isteyen 50 yaşındaki Orhan Öztürk canından oldu. Olay Kepez ilçesi Kızıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Kepez belediyesinden emekli Öztürk, bahçedeki boğanın ipten boşandığını fark etti. Oğlu Mehmet Öztürk’ü telefonla arayarak yardım istedi. Oğlu Mehmet Öztürk, “Baba beni bekle. Hemen geliyorum” dedi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde işten eve dönen Mehmet Öztürk, evin bahçesinde babasını hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Oğul Öztürk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri baba Orhan Öztürk'ün boğa süsmesi sonucu yamanı yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemeni ardından Orhan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Orhan Öztürk Kızıllı Mahalle Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Orhan Öztürk'ün bir süre önce Kepez Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kaçak boğayı yakalamak isterken canından oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA