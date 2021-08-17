Kaçak boğayı yakalamak isterken canından oldu

Antalya'nın Kepez ilçesinde işten eve dönen Mehmet Öztürk, evin bahçesinde babasını hareketsiz bedeni ile karşılaştı. Oğul Öztürk, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri baba Orhan Öztürk'ün boğa süsmesi sonucu yamanı yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemeni ardından Orhan Öztürk'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Orhan Öztürk Kızıllı Mahalle Mezarlığı'nda yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Orhan Öztürk'ün bir süre önce Kepez Belediyesi'nden emekli olduğu öğrenildi.