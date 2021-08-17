Kanyon AVM çalışma saatleri 2021: Kanyon saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? Açılış kapanış saati

Alışveriş tutkunlarının en çok tercih ettiği alışveriş merkezlerinden birisidir. İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Kanyon AVM'ye ulaşım imkanları da bir hayli fazladır. Haftanın yedi günü binlerce kişiye hizmet veren Kanyon'un 2021 çalışma saatleri de en çok merak edilen konulardan bir tanesidir. Sabah saatlerinde yola çıkmadan önce Kanyon saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı araştırılırken akşam saatlerinde ise Kanyon saat kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık gibi sorular yanıtını arıyor. Peki, Kanyon kaçta açılır ve kaçta kapanır? İşte açılış ve kapanış saati

Kanyon AVM Çalışma Saatleri

Kanyon AVM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre çalışma saatleri için doğru yerdesiniz. Bugün planınızı alışveriş merkezinde geçirmek için yaptıysanız ve açılış kapanış saatleri öğrenmek istiyorsanız hemen ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 2020 Kanyon AVM çalışma saatleri bilgileri şöyle;

Kanyon AVM Saat Kaçta Açılıyor?

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan Kanyon AVM'ye gitmek isteyenler açılış saatini de merakla araştırıyor. Erken saatlerde ihtiyaçlarını buradan halletmek için yola koyulanlar 10:00'dan itibaren Kanyon'a giriş yapabilecekler.

Kanyon Saat Kaçta Kapanıyor ve Kaça Kadar Açık?

Hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin tercih ettiği Kanyon AVM sabah saat 10:00'da açılırken, 12 saat boyunca açık oluyor. Yani akşam saat 22:00'da kapanıyor. Bu saatten itibaren içeride bulunan tüm mağazalar kasalarını kapatıyor.

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