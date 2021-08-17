Dünyanın bilinen en eski ve büyük çarşılarından biri olan Kapalıçarşı 550 yıllık tarihi ile günümüze ulaşmış bir yapı. İçerisinde kuyumcudan kıyafete, kumaştan ev eşyasına kadar birbirinden farklı alanda mağazanın olduğu Kapalıçarşı'daki mağaza sayısı ise 4 bin olarak kayıtlara geçmiştir. Hem turistik hem de ticari bir iş merkezi olan Kapalıçarşı her gün binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmektedir. Sizler için hazırladığımız bu yazımızı okumadan Kapalıçarşı'yı gezmeyin. Kapalıçarşı'ya nasıl gidilir? Kapalıçarşı nerede, hangi semtte? sorularının cevapları ve detayları yazımızda…

KAPALIÇARŞI'YA NASIL GİDİLİR?

Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isteyenler için farklı ulaşım yolları bulunmaktadır. Kabataş – Bağcılar tramvay hattını kullanarak Beyazıt durağında indiğinizde karşı caddede Kapalıçarşı'nın girişine kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Beyazıt'a direkt olan giden otobüsleri de kullanabilirsiniz. Eğer Anadolu Yakası'ndan Kapalıçarşı'yı ziyaret etmek isterseniz Eminönü ya da Beşiktaş'a giden vapurlara binerek, oradan Beyazıt'a giden tramvay hatlarını kullanabilirsiniz.

KAPALIÇARŞI NEREDE?

Kapalıçarşı İstanbul'un Beyazıt semtinde bulunmaktadır. Beyazıt Camii'nin hemen yanındaki girişlerden Kapalıçarşı'ya giriş yapabilirsiniz.

ANADOLU YAKASI'NDAN KAPALIÇARŞI'YA NASIL GİDİLİR?

Anadolu Yakası'ndan Kapalıçarşı'ya gidiş için en kolay ulaşım vapur ve tramvaydır. İlk olarak Kadıköy'den ya da Üsküdar'dan Eminönü ya da Beşiktaş'a giden vapurlara binmelisiniz. Vapurdan indikten sonra karşınızda tramvay duraklarını görebilirsiniz. Burada bindiğiniz takdirde Beyazıt durağında inerek direkt olarak Kapalıçarşı girişine ulaşabilirsiniz.

KAPALIÇARŞI'YA HANGİ OTOBÜSLER GİDER?

Kapalıçarşı'ya otobüsle gitmek isteyenler Avrupa Yakası'ndan kalkan şu hatları kullanarak Kapalıçarşı'ya kolaylıkla ulaşabilirler: 28, 36ES, 38, 66, 77A, 92B, 94A, HVİST-12

KAPALIÇARŞI'YA TRAMVAY İLE NASIL GİDİLİR?

Kapalıçarşı'ya tramvay ile ulaşım en basit yöntemdir. Bağcılar – Kabataş tramvay hattında bulunan Beyazıt durağından indiğiniz takdirde Kapalıçarşı'ya yürüyerek ulaşımınız 3 dakika sürmektedir. Tramvay hattının karşı caddesine geçiş yaparak çarşıya ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra Eminönü'nden de inerek daha uzun bir yürüme mesafesi ile Kapalıçarşı'ya giriş yapabilirsiniz. Kapalı Çarşı'nın 6 farklı giriş noktası farklı semtlerden de ulaşımı kolaylaştırmaktadır.