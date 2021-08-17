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Giriş Tarihi: 18.8.2021 02:03

Kartal’da halıcıda yangın

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Kartal’da halıcıda yangın

Kartal’da 6 katlı binanın giriş katında bulunan halıcıda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerinde büyük hasar meydana geldi.

Yangın, 00.15 sıralarında Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi üzerinde bulunan bir hal dükkanında çıktı. İşyerinden dumanların çıktığını gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını gören vatandaşlar da sokağa döküldü.

HALILAR ZARAR GÖRDÜ
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken ekipler, uzun süre soğutma çalışması yaptı. İşyerinde bulunan halıların bir kısmının yandığı bir kısmının ise zarar gördüğü belirtildi. Yangında ölen veya yaralanan kimsenin olduğu öğrenilirken polis ekipleri, yangınla ilgili çalışma başlattı.
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Kartal’da halıcıda yangın
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