Bulmacalar pek çok kişinin hobileri arasında yer alır. Klasik türlerinin yanında son yıllarda dijital bulmaca seçenekleri de tercih edilmektedir. Ancak bazı bulmacalarda cevabı bulunamayan ve merak edilen sorular, bulmaca severleri zora sokar. Bu karşılığı bulunamayan sorular arasında "Keçiboynuzunun diğer adı nedir?" bilinmezi de yer alıyor. Keçiboynuzu kelimesinin diğer adı ve eş anlamlısı haberimizde.

Keçiboynuzu Nedir?

Keçiboynuzu baklagiller familyasına ait olan bir tür bitkidir. Genellikle Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerde doğal olarak yetişen, içerisinde bulunan baklaları yenen keçiboynuzu her zaman yeşil bir şeklide bulunan çalı ya da ağaç şeklinde olan bir bitkidir. Genellikle vücuda olan faydaları ile bilinmektedir. Saymakla bitmeyen faydaları arasında; bağışıklık güçlendirmesi, kan yapıcı olması, öksürük ve bronşite iyi gelmesi, kemik gelişimine katkı sağlaması, kilo aldırması, idrar söktürücü ve yaralara iyi gelmesi bulunmaktadır. Keçiboynuzu genelde kurutulmuş şekilde, pekmez ya da toz şeklinde tüketilebilir.

Keçiboynuzunun Diğer Adı Nedir?

Keçiboynuzunun diğer adı bulmacalarda sık sık karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı bulmacada 6 harfli "Harnup" olarak karşımıza çıkar. Bu kelimeyi çengel, kare her çeşit bulmacaya yazabilirsiniz.