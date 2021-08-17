Kırşehirli şehit gözyaşlarıyla toprağa verildi

'Pençe-Yıldırım Harekatı' bölgesinde teröristler tarafından el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Tuncer, tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kırşehir'in Mucur ilçesi nüfusuna kayıtlı Tuncer'in acı haberi, Kayseri'de yaşayan ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi ve Musa Tuncer'e verildi. Şehidin naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Kayseri'ye getirildi.

ŞEHİDİ ANNE VE BABASINDAN AYIRMADILAR

Yıllar önce hem annesini hem de babasını kaybettiği öğrenilen Şehit Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in ağabeyleri önce Kırşehir'de kimselerinin olmaması nedeniyle şehidin Kayseri'ye defnedilmesini istedi.

Şehidin hem yetim hem öksüz kaldığını belirten akrabalarının "Şehidi anne ve babasından ayırmayın" teklifi üzerine ağabeyleri şehidin baba ocağı Kırşehir'in Mucur İlçesi Medetsiz Köyünde defnedilmesine karar verdi. Bunun üzerine şehidin naşı Kayseri'den Kırşehir'e getirildi. Medetsiz Köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, şehidin ağabeyleri Hacı Hasan, Ferdi, Musa ve ablası Hülya Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.

BİRER YIL ARAYLA VEFAT ETTİLER

Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in babasını iki önce bir yıl öncede annesini sirozdan kaybettiği öğrenildi. Annesinin ölümünden bir yıl sonrada kendisi şehit düşen Yılmaz Tuncer'in ablası Hülya Tuncer, cenaze töreninde gözyaşları içinde "önce babam sonra annem şimdide sen. Yılmaz'ın annem seni ne hallerde büyüttü. Şimdi onun yanına mı gidiyorsun. yanına mı gidiyorsun sen diyerek gözyaşı döktü. Şehidin Halası Zübeyde Tuncer ise; "Sarıldığın bayrağa kurban olayım. Seni böyle mi görecektim Yılmaz'ım" diyerek ağıt yaktı.

ANNE VE BABASININ YANINA DEFNEDİLDİ

Medetsiz Köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından Şehit Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer'in naşı omuzlara alınarak köy mezarlığına götürüldü. Askerlerin omzunda top arabasına taşınan şehidin tabutuna doğru koşan halası Zübeyde Tuncer; "Ağabeyimin kuzusu nereye gidiyorsun" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Yılmaz Tuncer, köy mezarlığında anne ve babasının yanında gözyaşları içinde vatan toprağına emanet edildi.