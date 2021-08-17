Kız alıp verme meselesi kanlı bitti 3 ölü

Ağrı
'nın Tutak
ilçesi'nde bağlı Kılıçgedik köyünde amca çocukları olan iki aile arasında kız alıp verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede taşlı ve silahlı kavgaya dönüştü. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden vurulan Ferhat Uzun
, Halit Uzun
ve İkram Uzun
olay yerinde hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar Ağrı ve Tutak ilçe hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, hastaneler önünde geniş güvenlik önlemi aldı.
5 YIL ÖNCE YERLEŞMİŞLER
Olayla ilgili konuşan Kızıçgedik Köy Muhtarı Talat Cengiz, "Köyde kavga ettiler. Kavga edenler amca çocukları. Sabahın erken saatlerinde başlamış. Taşlar, sopalar ve silahlar çekilmiş. Silahlar devreye girince köylüler de müdahale edemedi. Maalesef 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların içinde de durumu ağır olanlar var" dedi. Kavga eden Uzun ailelerinin, Kılıçgediği köyüne 5 yıl önce Ağrı'nın Patnos ilçesinden göç ettikleri öğrenildi.