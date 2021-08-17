Kocaeli’nde, 72 operasyonda 107 gözaltı

Kocaeli Valiliği tarafından son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda, ele geçirilen uyuşturucu madde ve miktarları ile operasyon sayısı ve işlem yapılan şüpheli sayıları ile ilgili yazılı bir açıklamada bulunuldu. Açıklamada son bir haftada uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 72 operasyonda 107 şüpheli hakkında işlem adli işlem yapıldığı ve bu şüphelilerden 16'sının tutuklandığı ifade edildi.

68 OPERASYON

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri tarafından,09 Ağustos ile 15 Ağustos tarihleri arasında 68 operasyon gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, bu operasyon ve çalışmalara gözaltına alınan 103 kişiden 16'sının tutuklandığı ve 4'ünün adli kontrol ile 81 kişinin ise ifadesi sonrasında serbest kaldığı öğrenildi. Ayrıca 2 kişinin ise tamamlanan işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edileceği ifade edildi.

70 BİN LİRA PARA

Emniyet tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalarda ise, 2 kilo 492 gram Esrar, 968 gram Bonzai, 490 gram Metamfetamin, 11 sentetik hap, 3 gram Eroin, 5 gram Kokain, 9 Captagon ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 70 bin 580 lira para, 1 tabanca, 5 fişek ve 2 hassas terazi ele geçirildiği vurgulandı. İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin son bir haftalık çalışmasında ise 4 ayrı operasyon ve çalışmada ise 22 gram Esrar, 56 kök kenevir, 156 gram Metamfetamin ve 19 gram bonzai ele geçirildiği gözaltına alınan 4 kişinin haklarında adli işlemler yapıldıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.