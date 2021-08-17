Koçtaş çalışma saatleri 2021: Koçtaş şubeleri saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Açılış, kapanış ve öğle arası saatleri

Koç Grubu'na bağlı bünyenin yapı malzemeleri satışını yapan Koçtaş çalışma saatleri vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini aldı. Pek çok üründen pek çok çeşit bulunan mağazada; elektronikten, mobilyaya, dekorasyondan seramik ve bahçe ürünlerine kadar pek çok çeşitte ve fiyatta ürün bulunuyor. Alışveriş yapacak olanlar ise Koçtaş saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtını ararken özellikle açılış ve kapanış saatleri merak edilmeye başlandı. Haberimizin içerisinden 2021 Koçtaş açılış kapanış saatleri ile diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

KOÇTAŞ ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

Koçtaş çalışma saatleri 2021 alışveriş yapacak olan vatandaşlar için öncelikli hale geldi. Özellikle bayramlarda, özel günlerde, resmi tatillerde, hafta sonları gibi pek çok durumda açık mı kapalı mı olduğu araştırılıyor. Pandemi sebebiyle çalışma saatlerinde kısıtlamaya gidildi.

KOÇTAŞ SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

Koçtaş saat 10:00'da açılıyor.

KOÇTAŞ SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Koçtaş saat 20:00'da kapanıyor.

KOÇTAŞ BAYRAMDA VE HAFTA SONU AÇIK MI?

Koçtaş hafta sonu (Cumartesi ve Pazar) vatandaşlara hizmet vermektedir. 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim günleri ile Kurban ve Ramazan Bayramları'nda Koçtaş mağazalarını açık bulabilirsiniz.

KOÇTAŞ İLETİŞİM ADRESLERİ

Koçtaş Merkez Binası, Taşdelen Mahallesi, Sırrı Çelik Bulvarı No:5 34788 Çekmeköy - İstanbul adresinde bulunmaktadır.

Koçtaş Genel Müdürlüğü'ne 0216 430 03 00 numaralı telefon veya 0216 484 43 13 faks numarasıyla ulaşabilirsiniz