Giriş Tarihi: 17.8.2021 11:13 Son Güncelleme: 17.8.2021 11:21

Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı ABBAS ÇAKAR

Husumetli oldukları komşuları ile kavga eden ve aynı aileden 4 kişiyi yaralayarak 2’sinin ölümüne neden olan annee H.Y ve oğlu T.Y, sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı. Öte yandan her ikisinin de sabıkalı oldukları öğrenildi.

Kocaeli Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde, geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, aynı binada oturan ve birbirleri ile davalık olduğu öğrenilen iki aile arasında, cadde üzerinde tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine anne H.Y. ve oğlu T.Y. bıçak çekerek, iddialara göre Avcı ailesine saldırdı.

Olayda Mustafa Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Avcı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatma Avcı ve Ahmet Avcı'nın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.