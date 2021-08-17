Komşu katili ana-oğul tutuklandı: İkisi de sabıkalı çıktı

Kocaeli Gebze İlçesi Osman Yılmaz Mahallesi'nde, geçtiğimiz Pazar günü yaşanan olayda, aynı binada oturan ve birbirleri ile davalık olduğu öğrenilen iki aile arasında, cadde üzerinde tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine anne H.Y. ve oğlu T.Y. bıçak çekerek, iddialara göre Avcı ailesine saldırdı.
Olayda Mustafa Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı Ebru Avcı hastanede yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatma Avcı ve Ahmet Avcı'nın tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Komşu kavgasında hayatını kaybeden Mustafa Avcı ve kızı Ebru Avcı, Gebze'de İlyasbey Camii'nde önceki gün kılınan ikindi namazına müteakip Pelitli Mahallesi'ndeki Gebze Belediye Mezarlığı'nda toprağa verildi.