Koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır ve nasıl iptal edilir?

"Aşı randevusu nasıl alınır ve nereden?" sorusunun yanıtı hakkında güncel araştırmalar yapılmaya devam ediliyor. Biontech ya da Sinovac aşıları, vatandaşların tercihlerine göre uygulanmaya devam edilirken süreç boyunca "Sinovac ve Biontech aşı randevusu nereden alınır ve nasıl iptal edilir?" sorularının yanıtları da araştırılıyor. Peki; koronavirüs aşı randevusu nasıl alınır? İşte yanıtı!
TELEFONDAN AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI
Telefondan aşı randevusu oluşturabilmek için Sağlık Bakanlığı MHRS sistemi olan 182 çağrı merkezini arayabilirsiniz. Ancak yoğunluk oluştuğu dönemlerde 182 çağrı merkezi hattı düşmemekte ve iletişimde problem yaşanabilmektedir.
SMS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA
SMS ile aşı randevusu almak için ASI boşluk TC Kimlik Numarası boşluk Kimlik Seri Numarası bilgilerini girerek 2023'e göndermek gerekecektir.
E-DEVLET MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMA İŞLEMİ
1.Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.
2.Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.
3.Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.
4."Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.
5."Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.
6.Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.