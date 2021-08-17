KOSGEB çalışma saatleri 2021: KOSGEB saat kaçta açılıyor ve kapanıyor, kaça kadar açık?

KOSGEB mesai saatleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, gerekli işlemlerini bulundukları bölgeye yakın kamu kurumundan ya da diğer bağlı kurumlardan yapmaktadır. Yatırım desteği almak için KOSGEB'in hizmet verdiği saatler detaylarıyla haberimizde…

KOSGEB hangi illerde var?

KOSGEB'e başvuru yapan girişimcilerin aldığı eğitimler sonucunda, cinsiyet ve bölgeye göre farklı oranlarda destek verilmektedir. KOSGEB teşvik bölgesindeki illeri 6ya ayırmıştır. Bu iller ise şöyledir:

KOSGEB 1: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Eskişehir, Antalya, Muğla.

KOSGEB 2: Çanakkale, Edirne, Tekirdağ, Yalova, Sakarya, Konya, Kayseri, Kırklareli, Isparta, Denizli, Bolu, Aydın, Adana.

KOSGEB 3: Balıkesir, Bilecik, Burdur, Karabük, Gaziantep, Manisa, Mersin, Karaman, Samsun, Zonguldak, Uşak, Trabzon.

KOSGEB 4: Bartın, Artvin, Amasya, Afyonkarahisar, Çorum, Elazığ, Düzce, Hatay, Erzincan, Kastomonu, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Kırşehir, Sivas, Rize, Nevşehir.

KOSGEB 5. teşvik bölgesindeki İller: Bayburt, Aksaray, Adıyaman, Giresun, Erzurum, Çankırı, Kahramanmaraş, Gümüşhane, Ordu, Niğde, Kilis, Sinop, Tokat, Osmaniye, Yozgat, Tunceli.

KOSGEB 6. teşvik bölgesindeki İller: Batman, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Bingöl, Diyarbakır, Iğdır, Kars, Hakkari, Muş, Siirt, Mardin, Şanlıurfa, Van, Şırnak, Bozca ada ve Gökçe Ada.

KOSGEB destek oranları: 1 ve 2. bölgede bulunan illerdeki erkekler %60, kadınlar ve engelliler ise %80 oranında KOSGEB'den destek alır. 3, 4, 5 ve 6. bölgede bulunan illerdeki erkekler %70, kadınlar ve engelliler ise %90 oranında KOSGEB'den destek alır.

KOSGEB saat kaçta açılıyor/kapanıyor? İşte KOSGEB iletişim ve çalışma saatleri…